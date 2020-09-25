Рубль на следующей неделе, вероятно, продолжит ослабление - УБРиР

Инвесторы покидают развивающиеся рынки на фоне общей геополитической напряженности, делая выбор в пользу более консервативных активов, в результате чего рубль может продолжить ослабление, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Остановить снижение рубля, по его мнению, могут налоговые выплаты в конце года. Прогнозируемый курс валют на следующую неделю, по оценке Зотова, составляют диапазоны 77-78,5 руб./$1 и 89,5-91 руб./EUR1.