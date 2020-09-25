Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне возобновления негативной динамики мировых рынков

Москва. 25 сентября. Доллар и евро после утренней просадки развернулись вверх и растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к снижению к бивалютной корзине в условиях возобновления негативной динамики мировых рынков, дешевеющей нефти и санкционных угроз.

Курс доллара США составил 77,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,2 руб./EUR1, подорожав на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,58 копейки - до 83,25 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,85 копейки, до 76,8195 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,81 копейки, до 89,6637 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего роста развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро под влиянием сразу нескольких негативных факторов. Давление на курс нацвалюты оказывают возобновление выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19, рост доллара как защитного актива на Forex, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также актуализация темы санкционных рисков.

Накануне американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сенаторы США Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен представили законопроект о привлечении России к ответственности, (. . .) который предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кунса.

Законопроект предписывает администрации США определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Кроме того, законодатели рассчитывают получить от администрации США данные "об активах, вложениях, банковских счетах и прочих бизнес-интересах президента России Владимира Путина и членов его семьи".

В свою очередь, как в пятницу сообщил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС, комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) может согласовать в начале следующей недели расширение санкционного списка лиц и организаций за подрыв суверенитета и независимости Украины.

"Как следует из повестки заседания Coreper, речь идет о дополнении списка в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказал собеседник агентства, комментируя опубликованную накануне повестку запланированного на 28 сентября заседания комитета.

Ранее журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере о вероятности принятия в ближайшее время санкций ЕС "в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году".

Комментировать это сообщение в институтах ЕС отказались.

Возврат негативных настроений на мировые рынки обусловлен ростом числа заболеваний COVID-19 в различных странах мира. Ряд европейских стран, включая Францию и Великобританию, в последнее время фиксируют рекордные показатели случаев заражения COVID-19. Инвесторы опасаются, что введение новых ограничительных мер на фоне роста заболеваемости может препятствовать восстановлению экономики региона.

Кроме того, рубль потерял поддержку от спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

"На российском валютном рынке в утренние часы и в первой половине дня налоговые платежи оказывали поддержку рублю, укреплявшемуся и к доллару, и к евро. Кроме того, доллар корректировался на большинстве площадок EM после активного роста накануне. Однако во второй половине дня аппетит инвесторов на глобальных площадках вновь ухудшился, большинство валют EM развернулось в минус. Рубль в паре с долларом также ушел в отрицательную зону и растерял все преимущество с евро. Отметим, что на глобальных рынках по-прежнему преобладают страхи инвесторов в отношении введения повторных ограничительных мер из-за ускорения распространения пандемии. Бегство от риска на внешних площадках, по сути, так и не позволило рублю ощутить заметную поддержку от налогового фактора на внутреннем рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Текущий баланс факторов выступает не в пользу рубля. Поддержка со стороны налогового периода завершается. При этом, как и большинство валют развивающихся стран, рубль сдает позиции под натиском усиления доллара США. Индекс американской валюты DXY впервые с конца июля поднялся выше отметки 94 пункта. Доллар перешел в "наступление" после заседания ФРС, не оправдавшего в полной мере ожиданий инвесторов. Усиливает притоки в американскую валюту и все более реальная угроза новых карантинных ограничений в Европе из-за второй волны заболеваемости COVID-19. В целом вторая волна пандемии и соответствующих ограничений, пусть и не в формате полного локдауна, не обещает ничего хорошего группе рисковых активов", - говорит инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу снизилась на 0,31% - до $42,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,22% - до $40,4 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7%.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21 и 23 сентября - по 2,5 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,5% и 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.