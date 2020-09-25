Вторая волна пандемии ухудшила настроения инвесторов - "ФИНАМ"

Вторая волна пандемии ухудшила настроения инвесторов - видимо, они закладывают в цены евробондов растущий инфляционный риск в долларе, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Алексея Ковалева.

"Вторая волна пандемии продолжила в четверг ухудшать настроения глобальных инвесторов. Активно распродавали долларовый долг ЮАР (+19 б. п. по доходности), российская кривая нарастила 5 б. п., 5-летняя CDS увеличилась до 130 б. п. Интересно, что базовый актив реагирует на рост глобальной волатильности нейтрально: так, доходность UST-10 продолжает сохраняться на отметке чуть ниже 0,7%. По-видимому, инвесторы закладывают в цены растущий инфляционный риск в долларе", - отмечает Ковалев.

Стагнация рынка привела к тому, что в четверг на закрытии доходность индекса российских гособлигаций RGBI достигла 6,0%, что выше уровней, наблюдавшихся в феврале, в самый канун пандемии. "И это при том, что с того времени ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 175 б. п. Что ж - локальные инвесторы, готовясь к росту волатильности процентных ставок, активно скупают ОФЗ-флоатеры на первичных аукционах Минфина, а нерезиденты не спешат увеличивать свои позиции в российском долге в преддверии выборов в США", - указывает аналитик "ФИНАМа".