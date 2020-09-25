Попытка рынка акций РФ подрасти утром сдерживается упавшим Газпромом на слухах о дивидендах

Москва. 25 сентября. Попытка рынка акций РФ утром в пятницу подрасти вслед за нефтью и индексами в США сдерживается упавшими бумагами "Газпрома" на беспочвенных слухах о возможном сокращении дивидендов; на этом фоне и укреплении рубля индекс МосБиржи просел в район 2900 пунктов.

К 10:30 МСК индекс МосБиржи составил 2901,84 пункта (-0,4%), индекс РТС подрос до 1192,38 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,2%.

Доллар стоит 76,67 рубля (-0,48 рубля), золото - $1878,7 за унцию (+0,1%).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (-3,2%, до 172,3 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%).

Негативом для акций "Газпрома" стали слухи, что рассматривается вариант уменьшения дивидендов "Газпрома" в целях финансирования социальной газификации. Однако, по оценкам аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", эти слухи скорее беспочвенны и носят спекулятивный характер, поскольку известна жесткая позиция Минфина РФ - выплачивать акционерам "Газпрома" дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.

Кроме того, цена поставок российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" с началом третьего квартала снизилась до $144 за тысячу кубометров после $182 во втором и $202 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрация по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России.

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Московской Биржи" (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, динамика мировых фондовых индексов и фьючерсов на нефть Brent позволяет говорить об улучшении внешнего фона. Однако все еще нет достаточных оснований, чтобы диагностировать восстановление восходящего тренда на глобальном рынке акций, пока сохраняется неопределенность в отношении масштаба социальных ограничений, вводимых в отдельных странах, а также в отношении нового пакета фискальных мер стимулирования экономики, обсуждаемого в США.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поддержку рынку акций оказывает нефть Brent, делающая попытки закрепиться выше $42 за баррель. В целом внешний фон складывается позитивным.

Сейчас на рынке акций РФ нет технической перекупленности или перепроданности, риски переноса позиций через выходные невелики, поэтому массового сокращения "лонгов" или "шортов" накануне выходных не будет.

Сбербанк накануне провел долгожданную презентацию, которая немного разочаровала инвесторов. Не было сказано ни слова про финансовые показатели и планы построения финансового маркетплейса. Мероприятие было явно не для инвесторов. В пятницу можно ожидать позитивных новостей с собрания акционеров, поэтому спрос на акции Сбербанка может вновь возрасти. Несильным сопротивлением по бумагам является район чуть выше 232 руб., пробитие которого откроет дорогу к первой цели роста - 242 руб.

В утренних сообщениях СМИ вновь всплыла санкционная тема. Группа американских сенаторов предложила ввести санкции за отравление Алексея Навального. Но ограничения - заморозка активов и запрет на въезд - коснутся только неуказанных российских чиновников, причастных "к грубым нарушениям международного права". Для рынка это не страшно, поэтому в таком контексте санкционная риторика не будет иметь негативных последствий. Можно сказать, что это даже позитивная новость, поскольку пока нет более жестких антироссийских инициатив, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в России можно ожидать роста акций на фоне стабилизации нефти и позитивной динамики промышленных металлов. Также позитивным можно считать очередной законопроект американских сенаторов по поводу рестрикций для РФ. В новом документе предлагается ввести эти самые рестрикции против лиц, которые замечены в нарушении международного права и прав человека. Сенаторы также предлагают Госдепу США активизировать работу по запрету "Северного потока 2". То есть уже можно сформировать некое понимание о содержании внешнеполитических рисков на ближайшие месяцы. Поэтому российский рынок, по большому счету, должен испытать определенное облегчение, считает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что мировые фондовые рынки могут завершить неделю в оптимистичных настроениях в расчете на скорое принятие пакета стимулов в Конгрессе США.

Причиной сдержанного оптимизма инвесторов стали заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина, которые в очередной раз отметили необходимость фискальной поддержки экономики, чтобы избежать ее снижения в IV квартале. Улучшению рыночного сантимента способствовала информация о подготовке к голосованию на следующей неделе в Конгрессе проекта стимулов от демократов в размере $2,2 трлн. Европейские индексы остаются под давлением на фоне роста числа заболевших коронавирусом - это главная тема в фокусе участников рынков. Геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США также в центре внимания инвесторов.

Индекс МосБиржи при поддержке глобальных рынков может попытаться подрасти к верхней границе диапазона 2890-2940 пунктов, однако сдерживающее влияние способна оказать геополитика и слабая динамика нефтяных котировок. Из корпоративных событий интерес представляют годовое собрание акционеров Сбербанка и начало торгов акциями HeadHunter на "Московской бирже". Последний день с дивидендами на бирже торгуются акции "Детского мира" (MOEX: DSKY).

В США индексы акций в четверг выросли на 0,2-0,4% после волатильной сессии, ранее давление на рынок оказали разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также рост числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США.

На фоне отсутствия новых экономических стимулов аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП США в четвертом квартале 2020 года до 3% с 6% в квартальном выражении, сообщает CNBC.

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,3%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%) на фоне надежд на новые меры стимулирования американской экономики в условиях пандемии.

Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце.

Нефть утром в пятницу пытается стабилизироваться, но неделя завершается снижением на фоне опасений сокращения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения; цена Brent находится на $0,65 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:30 МСК составила $42,21 за баррель (+0,6% и +0,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $40,52 за баррель (+0,5% и +0,1% накануне).

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+7,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,2%).

Подросли акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+0,3%, до 1895 рублей). Акционеры компании утвердили дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года в размере 48,79 рубля на акцию. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября. Дивиденды "Черкизово" за первое полугодие 2019 года составили 48,8 рубля на акцию, в сумме - 2,1 млрд рублей.

Подешевели ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 10:30 МСК составил 8,147 млрд рублей (из них 2,198 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").