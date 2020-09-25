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25 сентября 2020 года 10:22

Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву и налоговым выплатам

Москва. 25 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике внешних рынков и пику налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,83-76,92 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,85 руб./$1 (-29,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,69 руб./EUR1 (-36 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,27 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,05 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,18 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на внешнем позитиве и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября. Инвесторы увеличили спрос на рисковые активы на фоне надежд на новые меры стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Нехватка государственной помощи американским домохозяйствам может привести к волне неплатежей по ипотечным кредитам и принудительных выселений, также считает Пауэлл. Говоря о мерах стимулирования объемом $2,3 трлн, одобренных Конгрессом в марте, Пауэлл сказал, что "риск заключается в том, что они (домохозяйства) в какой-то момент потратят эти деньги, и им придется сократить расходы и, возможно, потерять свой дом или аренду".

"Это и есть риск отсутствия новых мер. Мы пока не видим многого из этого, но это вполне может произойти в недалеком будущем", - сказал Пауэлл во время выступления перед банковским комитетом Сената.

В четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступил в банковском комитете Сената. Во вторник и среду Пауэлл выступал в Палате представителей.

Поддержку нацвалюте оказывает также спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

При этом рубль не отреагировал на новости, что американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сегодня сенаторы США Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен представили законопроект о привлечении России к ответственности, (...) который предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кунса.

Законопроект также предписывает администрации США определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,31% - до $42,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,22% - $40,4 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7%.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.


Опубликовано: /Финмаркет/
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