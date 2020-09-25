Инвесторы изучают растущие риски прихода второй волны пандемии и экономической неопределенности - ITI Capital

Инвесторы изучают растущие риски прихода второй волны пандемии и экономической неопределенности на фоне отсутствия фискальных стимулирующих мер, что способствуют росту акций IT-компаний, говорится в обзоре ITI Capital.

S&P 500 в четверг повысился, избежав коррекции, после того как технологические акции восстановили часть недавних потерь. Бумаги Apple, Microsoft и других технологических компаний подорожали, утянув основные фондовые индексы в зеленую зону. В ходе волатильной сессии индексы то повышались, то снижались после выхода неоднозначных экономических данных и попытки высокопоставленного республиканского законодателя снять опасения по поводу выборов.

S&P 500 повысился на 0,3%, до 3246,59 п. Dow Jones вырос на 0,2%, до 26815,44 п., Nasdaq - на 0,4%, до 10672,27 п. Все три основных индекса за последние полгода выросли не менее чем на 30%, сообщается в обзоре ITI Capital.

Последний опрос инвесторов, опубликованный в четверг Американской ассоциацией индивидуальных инвесторов, показал, что почти 46% респондентов ожидает, что акции упадут в течение следующих шести месяцев, ранее такого сценария ждали 40% опрошенных.

"Инвесторы изучают растущие риски прихода второй волны пандемии и экономической неопределенности на фоне отсутствия фискальных стимулирующих мер, что способствуют росту акций IT-компаний, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - По словам некоторых аналитиков, инвесторы пытались заработать на падении акции IT-компаний. Бумаги Apple, например, по-прежнему на 22% ниже своего исторического максимума, а акции Microsoft - на 13%. Обе акции за сессию подорожали более чем на 1%".

Эксперты ITI Capital напоминают, что число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 870 тыс., по данным Минтруда США. Показатель снизился с 7 млн в марте, но остается выше уровня, предшествующего пандемии. Неопределенные перспективы восстановления экономики сдерживают рост занятости.