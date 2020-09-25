Промсвязьбанк ждет в пятницу стабилизации цен рублевых облигаций на достигнутых уровнях

Аналитики Промсвязьбанка в пятницу ждут стабилизации цен рублевых облигаций на достигнутых уровнях благодаря улучшению настроений на глобальных рынках, сообщается в комментарии банка.

Главный аналитик Дмитрий Монастыршин отмечает, что в четверг цены российских облигаций продолжили сползать вниз. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,28% годовых (+1 б.п.). Доходность евробондов Russia`29 выросла до 2,45% (+4 б.п.), Russia`47 - до 3,41% (+5 б.п.).

Продажи российских облигаций проходили на фоне усиления опасений негативного влияния пандемии коронавируса на мировую экономику (число новых инфицированных составляет около 315 тыс. в день и крупные страны начинают вводить повторные ограничения). Статистика обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю (877 тыс. по сравнению с 866 тыс. на предыдущей неделе) подтвердила медленное восстановление экономики США, несмотря на действие мощных бюджетных и монетарных стимулов. Ситуация усугубляется тем, что действие некоторых бюджетных программ заканчивается в октябре, а новые пакет стимулов законодателями США еще не принят, обращает внимание Монастыршин.

"В пятницу ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций на достигнутых уровнях благодаря улучшению настроений на глобальных рынках в связи с новостями о возможном прогрессе в переговорах о принятии новых бюджетных стимулов в США", - пишет эксперт Промсвязьбанка.