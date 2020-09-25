Пессимизм к бондам EM нарастает, небольшой приток в российские фонды акций пока не признак смены настроений - BCS GM

Небольшие притоки в российские фонды акций, зафиксированные на прошедшей неделе, можно рассматривать как луч надежды, но не признак смены настроений, полагают главный стратег компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслав Смольянинов и аналитик Василий Мордовцев. В то же время, как говорится в обзоре, пессимизм в отношении бондов EM нарастает.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 17 по 23 сентября 2020 года составил $30 млн против чистого оттока в размере $90 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.