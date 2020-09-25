25 сентября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов пятницы отыграет улучшение внешнего фона
По мнению аналитиков, внешний фон перед открытием отечественных фондовых торгов в пятницу торгов складывается позитивный. Рынок акций РФ при поддержке глобальных рынков в начале торгов может подрасти, однако данный оптимизм выглядит весьма хрупким, подчеркивают эксперты.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может прейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием отечественных фондовых торгов в пятницу торгов складывается позитивный. Около 0,4% прибавляют американские фьючерсы, в плюсе промышленные металлы, пытается развернуться вверх золото. Поэтому торги акциями откроются ростом. Сейчас на рынке нет технической перекупленности или перепроданности, риски переноса позиций через выходные невелики, поэтому массового сокращения "лонгов" или "шортов" накануне выходных не будет. Но не стоит забывать, что настроения инвесторов сейчас меняются очень быстро".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс Мосбиржи в пятницу при поддержке глобальных рынков может попытаться подрасти к верхней границе диапазона 2890-2940 пунктов, однако, сдерживающее влияние способны оказать геополитика и слабая динамика нефтяных котировок. Из корпоративных событий отмечаем годовое собрание акционеров Сбербанка и начало торгов акциями HeadHunter на "Московской бирже". Последний день с дивидендами торгуются акции "Детского мира"".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль получат некоторую поддержку от улучшения внешнего фона, поэтому могут попытаться выйти в плюс. Оптимизм на зарубежных площадках, однако, выглядит весьма хрупким, а цены на нефть и вовсе теряют импульс к росту, в связи с чем в течение дня скорее можно ожидать движения в диапазоне. На российском рынке внимание привлекут новости с годового общего собрания акционеров Сбербанка, а в США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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