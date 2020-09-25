Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы повысились по итогам волатильной сессии в четверг. Днем ранее индикатор Dow Jones потерял 1,92%, S&P 500 - 2,37%. Nasdaq упал на 3,02%. Давление на рынок оказали разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также рост числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США. На фоне отсутствия новых экономических стимулов аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП США в четвертом квартале 2020 года до 3% с 6% в квартальном выражении, сообщает CNBC.

В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 840 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в пятницу благодаря подъему рынка акций США и усилению надежд на новые меры стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса. Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце. Ожидания новых мер оказали поддержку фондовому рынку США в четверг. Основные фондовые индексы прибавили по итогам торгов 0,2-0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,57%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. Индексный провайдер FTSE Russell в четверг объявил итоги ежегодного пересмотра своего индекса мировых гособлигаций, сообщив, что с октября 2021 года в индекс будут добавлены китайские государственные бонды. Курс юаня укрепился к доллару после этого объявления. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1,2%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне опасений падения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $41,85 за баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,4%, до $41,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,18 за баррель, что на 0,32% ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подорожали на 0,1% - до $40,31 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+. Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась лишь немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,436 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,978 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 сентября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 110,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день и составил 706,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,44%), "МТС-001P-13" (+0,3%) и "ЕвроХим-001P-03" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-20R" (-0,3%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,29%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 3,17% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-320R на 63,4 млн рублей и 97,50% выпуска серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-318R на 1,95 млрд рублей. Номинальный объем каждого из выпусков - 2 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 5 лет. По выпуску ИОС_PRT_SBERDVTI-5Y-001Р-320R предусмотрено 5 годовых купонов, ставка всех купонов - 3,2% годовых. По займу серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-318R предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. Первоначально ориентир был установлен как премия не выше 175-185 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Объем размещения был увеличен с "от 20" до 100 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Купоны полугодовые. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Тойота банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 5,99% годовых. Сбор заявок прошел 24 сентября. Техразмещение запланировано на 6 октября.

ООО "Киви Финанс" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций объемом 3 млрд рублей как премию не более 450 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Компания в ближайшее время откроет книгу заявок на приобретение дебютного выпуска. Купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.