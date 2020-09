Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе

Американские фондовые индексы повысились по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы повысились по итогам волатильной сессии в четверг.

Днем ранее индикатор Dow Jones потерял 1,92%, S&P 500 - 2,37%. Nasdaq упал на 3,02%. Давление на рынок оказали разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также рост числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США.

На фоне отсутствия новых экономических стимулов аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста ВВП США в четвертом квартале 2020 года до 3% с 6% в квартальном выражении, сообщает CNBC.

"После последнего раунда дополнительных выплат безработным, которые сейчас производятся, других бюджетных стимулов, скорее всего, придется ждать до 2021 года", - отметил главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.

В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 19 сентября, составило 870 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали снижения показателя до 840 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

"Поскольку ФРС снижает доверие к себе, продолжая подчеркивать неэффективность монетарной политики и просить бюджетной поддержки, слабые статданные будут оказывать большое влияние на рисковые активы", - считает стратег Evercore ISI

Ранее председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

В то же время, продажи новых домов в США в августе выросли на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,011 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Таким образом, показатель достиг максимума с сентября 2006 года на фоне выхода рынка из кризиса, вызванного пандемией, и рекордно низких ипотечных ставок, отмечает Trading Economics.

Акции Accenture (SPB: ACN) Plc в четверг подешевели на 7%. Консалтинговая компания в четвертом финансовом квартале получила скорректированную прибыль в $1,7 на акцию, выручку - $10,84 млрд. Аналитики FactSet в среднем ожидали первый показатель на уровне $1,73 на акцию, второй - $10,93 млрд.

Бумаги CarMax Inc. (SPB: KMX) снизились в цене на 11%, несмотря на то, что автодилер отчитался о росте чистой прибыли в июле-августе до $1,79 с $1,4 на акцию. При этом эксперты прогнозировали, что показатель опустится до $1,1 на акцию.

Котировки BlackBerry Ltd. опустились на 1%, хотя скорректированная прибыль производителя программного обеспечения во втором финансовом квартале составила $0,11 в расчет на акцию и превысила ожидания аналитиков на уровне $0,02 на акцию.

Цена бумаг E.W. Scripps Co. подскочила на 7,6% после того, как медиакомпания объявила о покупке ION Media за $2,65 млрд при поддержке инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B).

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 52,31 пункта (0,2%) - до 26815,44 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 9,67 пункта (0,3%) и составил 3246,59 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 39,28 пункта (0,37%) - до 10672,27 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на торгах в пятницу благодаря подъему рынка акций США и усилению надежд на новые меры стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце.

Ожидания новых мер оказали поддержку фондовому рынку США в четверг. Основные фондовые индексы прибавили по итогам торгов 0,2-0,4%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,6%.

В лидерах роста оказались акции NGK Insulators Ltd., подскочившие на 8,6%, а также Japan Steel Works Ltd. и Nitto Denko Corp., которые прибавляют 7,9% и 7,7% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги West Japan Railway Co., Central Japan Railway Co. и East Japan Railway Co., которые дешевеют на 2,9-3,5%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1,3%, бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дорожают на 1,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

Индексный провайдер FTSE Russell в четверг объявил итоги ежегодного пересмотра своего индекса мировых гособлигаций, сообщив, что с октября 2021 года в индекс будут добавлены китайские государственные бонды.

Курс юаня укрепился к доллару после этого объявления.

Акции энергокомпании CLP Holdings дорожают в ходе торгов в Гонконге на 1,8%, оказавшись в лидерах роста. Котировки бумаг нефтяной PetroChina Co. поднимаются на 1,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,2%,

В лидерах падения оказались бумаги Country Garden Holdings Co., цена которых снижается на 3,6%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подешевели на 0,9%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1,7% и 1% соответственно.

Кроме того, заметно выросли котировки бумаг всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 2,9%, Westpac Banking Corp. - на 7,2%, National Australia Bank - на 6,4%, Australia & New Zealand Banking Group - на 5,9%. Этому способствовало объявление властей Австралии об изменениях в целях упрощения доступа к кредитам для потребителей и малых предприятий.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $42,17 за баррель, что на $0,23 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,17 (0,4%), до $41,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,53 за баррель, что на $0,22 (0,55%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подорожали на $0,38 (0,1%) - до $40,31 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7%.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

"Медвежьи настроения, обусловленные ожидаемым увеличением поставок из Ирака и Ливии, а также возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в Европе, перевешивают влияние на рынок такого фактора, как снижение запасов нефти в США", - говорит основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.