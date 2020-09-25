Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы с повышения - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию пятницы с повышения в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2920-2930 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2920-2930 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2910, 2900 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может прейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт отмечает, что во второй половине торгов пятницы участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация августовской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15:30 мск).