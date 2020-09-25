Brent находится под давлением конъюнктуры - Промсвязьбанк

Наращивание предложения Ливией и Ираком в условиях слабого спроса давит на нефтяные цены, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Ухудшает картину ситуация с коронавирусом в Европе с рисками введения локдаунов. При этом появившиеся новости о планах возобновления переговоров по стимулам главы Минфина США С. Мнучина со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси немного сглаживают общий негативный фон. В то же время, говорится в комментарии специалиста, нефть выглядит уязвимо - особенно в части баланса. "Мы не видим поводов для роста котировок. Актуальный на пятницу диапазон по нефти марки Brent - по-прежнему $41-43/барр.", - пишет Крылова.