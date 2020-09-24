Рынок акций РФ просел вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2900п за счет роста ЛУКОЙЛа и Сбербанка

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за мировыми площадками на опасениях за восстановление мировой экономики из-за увеличения заболеваемости COVID-19 во многих странах, откат сдерживался ростом бумаг "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и Сбербанка, за счет которых индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2912,76 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1188,98 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,7%.

Доллар подрос до 77,18 рубля (+0,09 рубля), золото стоит $1870,9 за унцию (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "префы" Сбербанка (-0,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "Роснефти" (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) просели до 2196 рублей (-6,6%). Накануне вечером Mail.ru Group сообщила о размещении конвертируемых бондов на $400 млн с погашением в 2025 году, а также о размещении на рынке GDR на $200 млн в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ).

Цена размещения в рамках АВВ Mail.ru Group составила $28 за GDR, что на 8% ниже уровня закрытия основных торгов ГДР на "Мосбирже" накануне (2351 рубль за расписку).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", компания Mail.ru Group планирует начать размещение конвертируемых облигаций на $400 млн с погашением в 2025 году. Облигации могут быть конвертированы в ГДР, каждая из которых удостоверяет права на 1 простую акцию Mail.ru Group, выпуск планируется к размещению 1 октября. Кроме того, Mail.ru Group увеличивает денежный капитал примерно на $200 млн в рамках ускоренного размещения GDR. Основные акционеры Mail.ru Group, в том числе Naspers и Tencent, планируют внести вклад в увеличение капитала.

Объем планируемого размещения составляет 9% рыночной капитализации Mail.ru Group. Полученные средства будут вложены в проекты по развитию бизнеса, а также использованы для будущих сделок M&A в растущих сегментах бизнеса. Часть привлеченных средств будет направлена на инвестиции в O2O (в объеме до 4,6 млрд рублей совместно со Сбербанком) и СП "АлиЭкспресс Россия" (около $82 млн), отмечают эксперты "Атона".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, фондовая Азия в четверг просела на обострении опасений за перспективы мировой экономики в свете слабой статистики в США и Европе и роста случаев заболеваемости коронавирусом. Рынок акций в четверг продемонстрировал легкую коррекцию из-за новостей о пандемии, геополитического фона, согласования в Конгрессе США нового пакета мер поддержки и макростатистики.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, с утра индекс МосБиржи опускался в район 2880 пунктов, после чего отскочил, то есть предыдущие минимумы не были переписаны. Соответственно, на графике появляется слабый, но все же сигнал на разворот. Сбербанк в четверг провел презентацию новых IT-продуктов. В частности, к продаже уже доступна телеприставка SberBox, а к концу года появится интеллектуальный дисплей с качественным звуком SberPortal. Таким образом, информационно-финансовая организация делает сильную заявку на представительство в сфере цифровых услуг, а не только финансового обслуживания населения. Впрочем, эти сервисы также будут интегрированы в устройства.

Сектор нефти и газа остается самым слабым, так как его потери с начала года превышают 25%. При текущей подавленности в акциях нефтяников можно брать некоторый риск в надежде на восстановление цены нефти до более высоких уровней. Давление на акции IT-компаний укладывается в текущий мировой тренд. После бурного восстановления от мартовских минимумов инвесторы обнаружили слишком завышенные ожидания. К тому же в российском IT-пространстве неожиданно обостряется конкуренция с неясными перспективами будущего лидерства.

Для доллара актуальным уровнем сопротивления выступает отметка 77,2 руб./$1, которая в четверг была протестирована. Если закрытие дня состоится выше данной отметки, то ослабление рубля может продолжиться. Европа продолжает оценивать вторую волну COVID-19. В Великобритании в среду число случаев заражения оказалось на 25% выше, чем во вторник. Кроме второй волны на рынок также давят ощущения того, что в ближайшее время новых стимулов не будет. В сентябре все ведущие центральные банки ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии и ФРС сохранили свою денежную политику без изменений. Многие рассчитывали на новый пакет экономической поддержки в США, но, похоже, что предвыборная борьба может отложить перспективу его принятия до конца IV квартала. Соответственно, текущее падение аппетитов к риску сопровождается уходом инвесторов в доллар. Вероятно, данная тенденция имеет шанс на сохранение в течение непродолжительного времени, но затем американская валюта вновь продолжит слабеть на фоне более агрессивной стимулирующей политики ФРС, считает аналитик.

Представители ФРС все более настойчиво говорят о необходимости фискальных стимулов. По сути, со своей стороны ФРС сделала все, что могла, но для дальнейшего количественного расширения требуются новые правительственные расходы. Президент США Дональд Трамп вносит дополнительную неразбериху в процесс выборов, поскольку критикует возможность голосования по почте и полагает, что нового президента утвердит Верховный суд, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Polymetal представил сильные финансовые результаты за первое полугодие текущего года по МСФО, которые показали рост выручки на 21% г/г при скачке чистой прибыли на 149% г/г. Отчетность помогла акциям вырасти, несмотря на слабую картину в золоте (цены находятся вблизи минимумов с июля).

Давление на расписки Mail.ru Group оказали новости о намерении привлечь $600 млн путем размещения глобальных депозитарных расписок и конвертируемых облигаций. Акции ММК оставались под давлением ряда факторов - снижения цен на металлы, перспективы увеличения налоговой нагрузки, а также торговались без дивидендов за первое полугодие текущего года.

В США наметился коррекционный отскок вверх во главе с акциями высокотехнологичных компаний. Индикатор S&P 500 отскочил от района 3200 пунктов (важная среднесрочная поддержка) на фоне очередных высказываний главы ФРС и министра финансов США о необходимости налогово-бюджетного стимулирования. Рано или поздно законодателям придется прийти к компромиссу по очередному пакету поддерживающих экономику мер, считает аналитик.

На рынке акций РФ краткосрочный тренд остается нисходящим, поэтому в конце недели нельзя исключать обновления индексами МосБиржи и РТС очередных минимумов и движения к 2850 и 1160 пунктам. Рисковые активы находятся на грани начала очередной волны снижения, но пока что "быки" пытаются выкупать просадки и предотвратить более масштабное среднесрочное падение. В пятницу из запланированных макроэкономических событий стоит отметить разве что данные по заказам на товары длительного пользования в США в августе. Показатель, вероятно, подтвердит существенное замедление импульса американской экономики к восстановлению в конце лета и может оказать некоторое давление на рынок. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2850-2950 пунктов, считает Кожухова.

В четверг снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,7%, гонконгский Hang Seng упал на 1,8%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE снижаются на 0,3-1,3%), но наметился отскок в США (индекс S&P 500 выше в плюс на 0,5% и превысил 3250 пунктов).

Руководители ФРС считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности.

Негативом в четверг стали данные Минтруда США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 870 тыс. человек, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 840 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 866 тыс., а не 860 тыс., как сообщалось изначально, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем, данные Минторга США показали рост продаж новостроек в августе на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем (до 1,011 млн домов в пересчете на годовые темпы), при ожидавшемся снижении на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 965 тыс. домов, тогда как ранее был озвучен показатель в 901 тыс. То есть продажи подскочили на 14,7%, а не на 13,9%, как было объявлено ранее.

Нефть вечером в четверг остается под давлением продаж; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,56 за баррель (-0,5% и +0,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $39,8 за баррель (-0,3% и +0,3% в среду).

Вышедшие накануне данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,634 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,27-4 млн баррелей; резервы бензина упали на 4,03 млн баррелей при ожидавшемся снижении всего на 0,92-1,9 млн баррелей и сократились запасы дистиллятов при прогнозах роста.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили обновившие минимумы акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,4%, до 345 рублей), также просели бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%).

"Русснефть" отказалась от применения в отношении нее моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, следует из сообщения компании, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (fedresurs.ru). Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "Русснефть" не видит необходимости в продлении моратория на банкротство, действующего до октября, так как текущий уровень цен позволяет компании осуществлять свою деятельность. Источник, близкий к компании, отметил, что "Русснефть" отказалась от моратория на банкротство в преддверии годового собрания акционеров (запланировано на 24 сентября), где будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов по итогам 2019 года. Ранее совет директоров "Русснефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды на привилегированные акции за 2019 год $60 млн (около 3,9 млрд рублей), или $0,61205 на акцию, следует из сообщения компании.

Выросли бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,4%), "префы" "Ленэнерго" (+2,9%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,868 млрд рублей (из них 17,828 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,456 млрд рублей - на "Яндекс").