Цены евробондов РФ в четверг вновь снизились на фоне общемирового падения интереса к рисковым активам

Москва. 24 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30").

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 23 сентября и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,86% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 102,13% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 173 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 118 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,1% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,46% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году упали в цене на 110 базисных пунктов, опустившись до 133,05% от номинала (доходность выросла также на 6 пунктов и составила 3,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 38 базисных пунктов, до 114,78% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов, до 1,98% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 109,97% от номинала (их доходность выросла на 5 пунктов и составила 1,43% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 103 базисных пункта, подешевев до 132,1% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,41% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 48 базисных пунктов - до 112,48% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов, до 2,24% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня продолжили умеренно снижаться на фоне упавшего у глобальных инвесторов "аппетита к риску". В настоящее время под давлением продавцов находятся практически все сектора - и мировые рынки акций, и валюты развивающихся стран, и долговые бумаги emerging markets. При этом наибольшие потери несут "длинные" выпуски евробондов РФ, в то время как "короткие" и среднесрочные бумаги более устойчивы к внешнему негативу благодаря высокой валютной ликвидности российских банков. Что касается дальнейшей динамики рынка, то пока ситуация на американских фондовых площадках не стабилизируется, ждать отскока в секторе отечественных евробондов не стоит. В свою очередь на американский рынок, помимо коронавирусного фактора, сейчас сильно давит неопределенность, связанная с предстоящими в ноябре президентскими выборами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.