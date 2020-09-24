Альфа-банк установил рекомендацию "по рынку" для GDR TCS после пересмотра

Альфа-банк установил рекомендацию "по рынку" для глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG), сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $28,3 за штуку.

Согласно данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", депозитарные расписки TCS находились на пересмотре с 29 апреля 2020 года.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о сделке, в рамках которой "Яндекс" (MOEX: YNDX) может стать владельцем 100% акций TCS Group. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group.

Как ожидают эксперты Альфа-банка, бумаги TCS будут торговаться вблизи уровня объявленной цены сделки до момента официального объявления сделки и ее условий.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $28,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("по рынку").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,6 за штуку.