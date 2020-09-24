Распродажа на рынках золота и серебра обусловлена уходом с рынков технических трейдеров и последователей тренда - Julius Baer

Котировки золота снова упали ниже 1900 долл. США за унцию, а серебро торгуется на уровне около 22 долл. США за унцию, поскольку давление на стороне предложения на рынках усилилось, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что более сильный доллар США и немного более высокая доходность по облигациям США выглядят спусковыми крючками для распродажи, эксперт банка Карстен Менке полагает, что последние события отражают уход технических трейдеров и последователей тренда с рынка.

Наплыв предложений на продажу на рынках золота и серебра усилился, в результате чего за последние два дня котировки упали еще на 2,5% и 9%. Цены на золото снова спустились к уровням ниже 1900 долл. США за унцию, а серебро торгуется на уровне около 22 долл. США за унцию.

Хотя более сильный доллар США и немного более высокая - или, скорее, немного менее отрицательная - реальная доходность облигаций США выглядят спусковыми механизмами для текущей распродажи, ни того, ни другого недостаточно, чтобы полностью объяснить происходящее на рынках золота и серебра, - уверен Менке. - Вместо этого объяснение состоит в том, что последователи тренда и технические трейдеры снова покидают эти рынки. Рыночные настроения явно ухудшились за последние несколько недель, но мы не думаем, что фундаментальные факторы сильно изменились. В частности, мы считаем это подтверждением того, что слабость доллара США в течение лета не была прелюдией к более продолжительному обесцениванию в результате масштабных стимулирующих мер со стороны ФРС США".

Эксперты Julius Baer по-прежнему не считают доллар США основным двигателем роста котировок золота и серебра и вместо этого полагают, что прогноз по золоту будет в первую очередь определяться спросом на защитные активы. Тем временем серебро должно продолжить следовать динамике золота. Если предположить, что экономическая обстановка будет улучшаться, и несмотря на новый рост числа заражений COVID-19 не будут введены широкомасштабные меры изоляции, спрос на защитные активы в ближайшие месяцы снова снизится, что, по мнению Карстена Менке, приведет к снижению котировок золота.