"КИТ Финанс Брокер" рекомендует выкупать акции Peloton на "просадках" для включения в долгосрочные портфели с таргетом $98, коворится в аналитическом материале инвесткомпании. На взгляд аналитиков, Peloton – это одна из лучших историй роста на рынке. Если компании удастся реализовать свои планы по расширению клиентской базы и увеличению продаж, это приведет к дальнейшему росту ее рыночной капитализации.

Peloton Interactive, инновационная спорттех компания, представила финансовую отчетность за 3 кв. 2020 г. Результаты превзошли ожидания аналитиков, компания улучшила прогнозы на следующий отчетный период.

"Финансовые показатели Peloton – это типичная история роста, в этой связи ключевую роль играют темпы роста компании и ее клиентская база., - отмечают эксперты КИТ. - У компании нет долгов, дивиденды не выплачиваются. Компания показывает высокие темпы роста. Квартальная выручка составила $607,1 млн (+172% г/г) и превысила консенсус-прогнозы, за весь финансовый год выручка составила $1,8 млрд. (+100% г/г). Чистая прибыль в 4 кв. достигла $89,1 млн, EPS $0,27 (прогноз: $,10-0,17), для сравнения годом ранее компания показала чистый убыток (-47,4 млн). Скорректированная EBITDA $143,6 млн., рентабельность по EBITDA: 23,7%".

Клиентская база выросла до 3,1 млн (+1,4 млн г/г), прирост количества сервисных подписок поддерживает трехзначные темпы роста. На результаты компании положительное влияние оказала пандемия, из-за которой стремительно вырос спрос на тренировки дома и спортивное оборудование нового поколения. По итогу 2021 фингода компания планирует получить выручку в диапазоне $3,5-3,65 млрд (+96%), EBITDA $200275млн.

"Несмотря на разработку вакцины, пандемия все еще риск-фактор, который способствует переходу потребителя в цифровой мир. В этой связи мы ожидаем, что спрос на товары и услуги Peloton сохранится на высоком уровне. По данным компании, клиенты проявляют лояльность, уровень продления подписок оценивается в 92%. К тому же, компания анонсировала снижение цен на спортоборудование и представила новую беговую дорожку в более низком ценовом диапазоне (~$2 тыс.), а также ряд других предложений для клиентов, которые направлены на расширение базы и укрепления позиции лидера на рынке", - указывают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

Peloton Interactive - крупнейшая фитнесплатформа с 3-х миллионной клиентской базой. Компания производит беговые дорожки и велотренажеры с сенсорными экранами и подключением к интернету, которые позволяют проводить занятия с тренерами на дому, а также предоставляет тренировки онлайн, используя подписочную модель и собственное приложение. Компания провела IPO в 2019 г. На текущий момент ее капитализация оценивается в $25 млрд.