Рубль крайне перепродан, но сигналов на разворот пока нет - "Открытие Брокер"

Рубль в первой половине торгов четверга слабел в моменте до 77,445 за доллар и 90,235 за евро, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков указывает, что актуальным уровнем сопротивления для пары USD/RUB был уровень 77,20 рублей, и он был взят. Если закрытие дня состоится выше данной отметки, то ослабление может продолжиться.

"Мы довольно долго говорим о том, что фундаментально рубль слишком перепродан и он обладает потенциалом к укреплению, - отмечает Кочетков. - Интерес к ОФЗ вернулся, реальная доходность остаётся положительной, международные резервы превышают внешний долг страны, а бюджетный дефицит в разы ниже, чем у многих стран Европы и Северной Америки. Картина дополняется технической перепроданностью. Однако именно в техническом плане пока нет каких-либо значимых сигналов на разворот. На сегодняшний день актуальным уровнем сопротивления для пары USD/RUB был уровень 77,20 рублей. Естественно, что уровень этот был взят. Если закрытие дня состоится выше данной отметки, то ослабление может продолжиться".

По мнению эксперта, ослаблению способствует внешний фон: предвыборные риски в США, банковский скандал с отмыванием $2 трлн в течение двух десятилетий, нулевые перспективы скорого принятия пакета экономической поддержки в США, признаки широкой второй волны COVID-19 и возвращение карантинных мер.

"Список можно продолжить местными проблемами геополитического характера. То есть фундаментальные свойства рубля гасятся негативным моментом. Однако пружина не может сжиматься вечно, но говорить об уверенном развороте можно будет лишь после значимых технических, или информационных сигналов", - заключает аналитик "Открытие Брокер".