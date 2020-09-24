Рубль днем почти полностью отыграл утренние потери к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат месяца

Москва. 24 сентября. Доллар и евро растеряли утренний рост и лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль существенно сократил потери к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября.

Курс доллара США составил 77,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,92 руб./EUR1, подорожав на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,51 копейки - до 82,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 сентября на 82,35 копейки, до 77,178 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,1 копейки, до 89,9818 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть утренних потерь и лишь слегка слабеет к доллару и евро на дневных торгах. Несмотря на активный выход глобальных инвесторов из рисковых активов, спрос на рубль поддерживается в четверг подготовкой компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

На мировых рынках преобладают негативные настроения и спрос на защитные активы, в том числе доллар, в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах мира. Инвесторы опасаются за темпы восстановления глобальной экономики в условиях второй волны заболеваемости.

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу.

Правительство Израиля в четверг утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19, сообщает Haaretz. Новые меры начали действовать с пятницы, 25 сентября, и будут оставаться в силе как минимум две недели с возможным ослаблением.

В Минздраве Испании считают, что страна на грани второй волны коронавируса, и власти изо всех сил стараются ее не допустить.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в среду призвал жителей страны минимизировать социальное взаимодействие в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. По его словам, темпы распространения COVID-19 сейчас выше, чем во время первой волны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник сообщил, что в Англии вновь вводят ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничения на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

В некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, фиксируется рост числа заболевших, а количество смертей в стране от коронавируса уже превысило 200 тыс. Трейдеры теряют веру в быстрое восстановление американской экономики после кризиса с учетом снижения шансов на скорое принятие Конгрессом очередного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов. Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, направлен на голосование в Сенат.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в среду, что американской экономике необходимы новые стимулы для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В ходе очередных слушаний в комитете Конгресса он подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Во вторник и среду Пауэлл выступал в Палате представителей, в четверг ему предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg TV, что, несмотря на восстановление американской экономики после снятия карантинных мер, она по-прежнему остается "в глубокой яме". О "глубокой яме" в экономике США в среду заявила и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. По словам Местер, одни сферы экономики восстанавливаются быстрее, чем другие, в то время как отдельные отрасли остаются в кризисе.

Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен также считает, что состояние экономики остается хрупким. Он опасается более медленного восстановления экономики, чем ожидалось до сих пор из-за рисков второй волны коронавируса и неспособности Конгресса принять новые меры поддержки экономики в ближайшее время. По его словам, дополнительные бюджетные и монетарные стимулы остаются необходимостью.

Опасения инвесторов вызывает и вероятность отказа нынешнего президента США Дональда Трампа от мирной передачи власти в случае проигрыша на выборах в ноябре. Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов, возьмет ли он на себя соответствующие обязательства. "Мы должны посмотреть, что произойдет, но я очень сильно жалуюсь на голосование по почте. Голосование по почте - это катастрофа", - сказал он.

По его словам, ситуация с голосованием по почте вышла из-под контроля. "Демократы знают это лучше, чем кто-либо другой", - отметил он. "Откажитесь от голосования по почте - и у вас все будет очень мирно. Передачи (власти - ИФ) не будет, честно говоря, будет продолжение", - добавил Трамп.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются днем в четверг. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,19% - до $41,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,23% - до $39,84 за баррель.

Нефть дешевеет из-за введения в некоторых странах новых мер для сдерживания распространения коронавируса. Помимо этого, на нефтяные цены оказывают влияние укрепление доллара, отмечает Trading Economics.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей.

"Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе, - все это играет против нефти. При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены на нефть, так как по факту текущий уровень спроса все еще на 10% ниже, чем год назад. (. . .) Мы полагаем, что нефть Brent до конца текущей недели так и останется в зоне $41-43 за баррель", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Доллар набирает силу, поэтому на фоне снижения цен на нефть и геополитических рисков рубль останется под давлением. Если европейские участники рынка продолжат продавать акции и покупать доллары, то рубль рискует подешеветь до 78 руб./$1. Здесь российской валюте не поможет даже налоговый период", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

ЦБ РФ 22 сентября продал валюту на 2,4 млрд рублей, 21 сентября - на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту на 12,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая уменьшилась на 4 базисных пункта - до 4,39% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,47% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой и остались на уровнях 4,5%, 4,63% и 4,66% годовых соответственно.