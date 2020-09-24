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24 сентября 2020 года 14:25
Цель коррекции - 2700 п. по индексу Мосбиржи - "Фридом Финанс"
Дальнейшая динамика на фондовом и валютном рынках будет связана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках, и снижение будет доминировать на рынке, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. По мнению эксперта, цель коррекции - 2700 п. по индексу Мосбиржи Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, напоминает Ващенко. По мнению регулятора, краткосрочные риски, которые делают снижение ставки нежелательным, - это волатильность на финансовых рынках, международные риски, в том числе рост заболеваемости COVID-19, а также ускорение инфляции. Также упомянуты и геополитические факторы, в частности торговые войны. Однако среднесрочный прогноз ЦБ остается благоприятным как в плане инфляции (ниже таргета в 4%), так и экономического роста (2,5-4,5%). Тем не менее, инвесторы не склонны ждать долго. Спрос на аукционах ОФЗ концентрируется преимущественно в облигациях с привязкой к инфляции, что говорит о том, что игроки не ожидают укрепления рубля. Хотя рисковый сценарий сейчас не просматривается, по нашему мнению, вероятность снижения ключевой ставки до конца года достигла минимума. Другой значимой новостью на локальном рынке, по мнению аналитика "Фридом Финанс", стало решение повысить налоги на добычу полезных ископаемых. "Точных параметров налоговой реформы пока нет, известно, что планируется увеличить сборы за счет повышения ставок и отмены льгот по НДПИ на сумму около 700 млрд руб. в год. По приблизительным оценкам, потери сырьевых компаний будут в пределах 5% EBITDA", - отмечает Ващенко.
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