Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, откат сдерживает растущий Сбербанк

Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг просел по большинству blue chips на фоне негативной внешней конъюнктуры в связи с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики на фоне роста заболеваемости COVID-19 во многих странах; откат индексов сдерживается ростом бумаг Сбербанка в свете проходящей онлайн-конференции банка, упали ГДР Mail.ru Group на фоне известий о размещении бумаг.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2900,07 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1184,38 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 77,13 рубля (+0,05 рубля), золото - $1864,1 за унцию (-0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

Подорожали акции Сбербанка (+1,4% и +0,4% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

ГДР Mail.ru Group просели до 2225 рублей (-5,4%). Накануне вечером Mail.ru Group сообщила о размещении конвертируемых бондов на $400 млн с погашением в 2025 году, а также о размещении на рынке GDR на $200 млн в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ).

Цена размещения в рамках АВВ Mail.ru Group составила $28 за GDR, что на 8% ниже уровня закрытия основных торгов ГДР на "Мосбирже" накануне (2351 рубль за расписку).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", компания Mail.ru Group планирует начать размещение конвертируемых облигаций на $400 млн с погашением в 2025 году. Облигации могут быть конвертированы в ГДР, каждая из которых удостоверяет права на 1 простую акцию Mail.ru Group, выпуск планируется к размещению 1 октября. Кроме того, Mail.ru Group увеличивает денежный капитал примерно на $200 млн в рамках ускоренного размещения GDR. Основные акционеры Mail.ru Group, в том числе Naspers и Tencent, планируют внести вклад в увеличение капитала.

Объем планируемого размещения составляет 9% рыночной капитализации Mail.ru Group. Полученные средства будут вложены в проекты по развитию бизнеса, а также использованы для будущих сделок M&A в растущих сегментах бизнеса. Часть привлеченных средств будет направлена на инвестиции в O2O (в объеме до 4,6 млрд рублей совместно со Сбербанком) и СП "АлиЭкспресс Россия" (около $82 млн), отмечают эксперты "Атона".

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, спрос на рынках акций остается подавленным из-за опасений, связанных с частичным возвращением социальных ограничений в отдельных странах и отсутствия адекватных мер фискального стимулирования экономики в США.

По мере приближения выборов в США выглядит все более сомнительным скорое достижение компромисса между республиканцами и демократами по новому пакету фискальных мер стимулирования экономики, о необходимости которого все чаще говорят представители ФРС, в то время как динамика распространения COVID-19 заставляет отдельные страны возвращать ограничения, что негативно влияет на ожидания инвесторов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что акции Сбербанка могут удержать индекс МосБиржи от сильного падения.

Мировые рынки просели на фоне заявлений руководителей ФРС США о том, что без дополнительных бюджетных стимулов экономика будет восстанавливаться длительно и неустойчиво. Тем самым дан прозрачный призыв к необходимости принять пакет помощи в $1 трлн, по которому сохраняются разногласия у демократов и республиканцев. Не порадовал инвесторов и Дональд Трамп, еще раз дав прозрачный намек на то, что он может не признать итоги президентских выборов в случае своего поражения. Но все это слабые оправдания падения. Просто рынок вошел в фазу, когда с одной стороны нет драйверов дальнейшего роста, а с другой, все-таки нужно куда-то вкладывать огромные деньги. Поэтому в ближайшее время можно ожидать сильных движений в Штатах на малейших поводах.

В четверг все внимание будет приковано к глобальной конференции Сбербанка (230,8 рубля), где можно ожидать позитивных новостей, которые вполне могут вытащить акции выше отметки 232 рубля, которую за последнее время дважды не удавалось пройти. Тем самым будет открыта дорога в район более сильного сопротивления 242 рубля.

Продолжают дешеветь акции "Татнефти", где отыгрывается решение отменить льготы на добычу "тяжелой" нефти. Бумаги в четверг безоткатно падают седьмую сессию подряд, а общая просадка приближается к 20%. Пора бы им прекратить падение и отскочить хотя бы процентов на пять вверх, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также считает, что важным фактором для инвесторов выступает ситуация с распространением коронавируса в Европе. На фоне быстрого подъема заболеваемости растут риски введения жестких карантинных ограничений в ведущих экономиках Европы. Это поддерживает опасения относительно более медленного восстановления экономик европейских стран и, соответственно мировой, что оказывает давление на широкий спектр активов.

Негативным фактором для заокеанских рынков выступают опасения, что американская экономика так и не увидит нового стимулирующего пакета. Поддержку с его стороны инвесторы уже заложили в котировки и теперь вынуждены пересматривать свои портфели - переговоры по плану продолжают находиться в тупике в последние недели, и пока не видно желания сторон найти компромиссное решение.

Негативный внешний фон вызвал утреннее отступление индекса МосБиржи в район 2900 пунктов. В дальнейшем преобладание продаж на рынке может сохраниться, что уведет рынок в диапазон 2850-2900 пунктов. При этом в случае выхода слабых макроэкономических данных в США к концу сессии негативные тенденции на рынке могут усилиться, считает Зварич.

В среду в США индексы снизились на 1,9-3% на фоне возобновившейся распродажи акций технологического сектора (Nasdaq упал на 3%) после роста днем ранее.

Рынок оказался под давлением на фоне серьезных разногласий в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, пишет MarketWatch.

Аналитики говорят, что отскок рынка во вторник был неубедительным, особенно с учетом по-прежнему завышенной стоимости акций в условиях крайней неопределенности.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Следом за США в четверг снизилась фондовая Азия (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite потерял 1,7%, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Участники рынка становятся менее уверены в том, что ФРС и Конгресс примут меры в поддержку американской экономики. Также на рынке сохраняются опасения, связанные с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран мира.

Нефть утром в четверг также дешевеет после роста накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,5 за баррель (-0,7% и +0,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $39,67 за баррель (-0,7% и +0,3% в среду).

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет Dow Jones.

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,634 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,27-4 млн баррелей; резервы бензина упали на 4,03 млн баррелей при ожидавшемся снижении всего на 0,92-1,9 млн баррелей и сократились запасы дистиллятов при прогнозах роста.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили обновившие минимумы акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,4%, до 341,4 рубля), также просели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,8%).

"Русснефть" отказалась от применения в отношении нее моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, следует из сообщения компании, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (fedresurs.ru).

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, "Русснефть" не видит необходимости в продлении моратория на банкротство, действующего до октября, так как текущий уровень цен позволяет компании осуществлять свою деятельность. Источник, близкий к компании, отметил, что "Русснефть" отказалась от моратория на банкротство в преддверии годового собрания акционеров (запланировано на 24 сентября), где будет рассматривать вопрос о выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Ранее совет директоров "Русснефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды на привилегированные акции за 2019 год $60 млн (около 3,9 млрд рублей), или $0,61205 на акцию, следует из сообщения компании.

Выросли бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+16,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,798 млрд рублей (из них 4,431 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).