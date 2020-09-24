Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 24 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, растеряв завоевания начала сессии на фоне возобновившейся распродажи акций технологического сектора после роста днем ранее. После кратковременного укрепления во вторник рынок акций вновь оказался под давлением в среду на фоне серьезных разногласий в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности. Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других. Тем временем заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg TV, что, несмотря на восстановление американской экономики после снятия карантинных мер, она по-прежнему остается "в глубокой яме".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг на фоне падения американского рынка акций. Участники рынка становятся менее уверены в том, что Федеральная резервная система и Конгресс примут меры в поддержку американской экономики. Также на рынке сохраняются опасения, связанные с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран мира. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,13%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi теряет 2,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд. Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $41,49 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,1%, до $41,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,58 за баррель, что на 0,88% ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на 0,3% - до $39,93 за баррель.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,705 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,693 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 сентября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 706,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,8%), "Трансконтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,5%) и "РЖД-001P-13R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-20R" (-0,3%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,27%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 94,31% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-315R на 1,886 млрд рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 21,77% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-316R на 435 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет. По займам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ("СЭЗ им. Серго Орджоникидзе") 22 сентября завершило размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Выпуск сроком обращения 7 лет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона бондов серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения около 27 лет на уровне 4% годовых. Дата начала размещения данного выпуска - 25 сентября. Ставка купона установлена на весь срок обращения. Купоны годовые. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ФГУП "Росморпорт" в первой декаде октября планирует собрать заявки на дебютные облигации на 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет серии 001Р-01. Ориентир ставки 1-го купона - премия около 130 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го купонных периодов соответственно. В октябре прошлого года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала бессрочную программу облигаций ФГУП "Росморпорт" объемом 25 млрд рублей.

Альфа-банк установил ставку 7-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-21 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,9% годовых. 7 октября по выпуску предстоит оферта по данному выпуску, следующая оферта запланирована в октябре 2023 года. Банк разместил биржевые бонды серии БО-21 объемом 5 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. В ходе book building совокупный спрос на бумаги составил 17 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 30-го купона облигаций серии А25 в размере 0,05% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 июля. Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 9,25% годовых. Размещение 15-летнего выпуска объемом 1 млрд рублей прошло в марте 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов определяются как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс 5%. Купоны квартальные.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-34 в размере 6,25% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2 млрд 405 млн рублей, что составляет 96,2% выпуска номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По выпуску 12 октября предстоит оферта.