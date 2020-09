Американский рынок акций вновь оказался под давлением

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, растеряв завоевания начала сессии на фоне возобновившейся распродажи акций технологического сектора после роста днем ранее.

После кратковременного укрепления во вторник рынок акций вновь оказался под давлением в среду на фоне серьезных разногласий в Вашингтоне по поводу дополнительных мер стимулирования американской экономики в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также роста числа случаев заражения COVID-19 в Европе и некоторых штатах США, включая Техас, Висконсин, Оклахому и Колорадо, пишет MarketWatch.

Аналитики говорят, что отскок рынка во вторник был неубедительным, особенно с учетом по-прежнему завышенной стоимости акций в условиях крайней неопределенности.

"До президентских выборов в США остается всего несколько недель, и напряженная борьба наряду с опасениями по поводу мошенничества при голосовании по почте порождает разговоры о том, что проигравший будет оспаривать результаты, что может привести к длительному периоду неопределенности", - цитирует MarketWatch старшего инвестиционного аналитика XM Раффи Бояджяна.

По его словам, сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Китаем также остается потенциальным источником слабости.

Президент США Дональд Трамп во вторник начал выступление в ООН с критики Китая, он призвал ООН привлечь Пекин к ответственности за распространение COVID-19 в мире. Китай отвергает обвинения в свой адрес, называя их безосновательными.

В то же время кажется все более вероятным, что Пекин заблокирует планируемую сделку китайской ByteDance Ltd. с Oracle Corp. (SPB: ORCL) и Walmart Inc. (SPB: WMT), предусматривающую переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, отмечает Бояджян. Это может еще больше обострить напряженность.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) считают, что американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы, чтобы избежать неустойчивого и затяжного восстановления экономической активности.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение о том, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Тем временем заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в интервью Bloomberg TV, что, несмотря на восстановление американской экономики после снятия карантинных мер, она по-прежнему остается "в глубокой яме".

О "глубокой яме" в американской экономике в среду заявила и председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. По словам Местер, одни сферы экономики восстанавливаются быстрее, чем другие, в то время как отдельные отрасли остаются в кризисе.

"Восстановление экономики нельзя назвать устойчивым, оно по-прежнему хрупкое", - отметила Местер, добавив, что США потеряли годы экономического подъема в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом.

Опубликованные в среду статданные показали, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI), рассчитываемый IHS Markit, в сентябре опустился до 54,4 пункта, согласно предварительным оценкам, по сравнению с 54,6 пункта в предыдущем месяце, что указывает на некоторое замедление роста деловой активности.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в сентябре поднялся до 53,5 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение с января 2019 года. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сохранение индекса на отметке 53,1 пункта.

Тем временем показатель для сферы услуг снизился до 54,6 пункта по сравнению с 55 пунктами в августе, когда индекс достиг 17-месячного максимума, и консенсус-прогнозом экспертов на уровне 54,7 пункта.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели по итогам торгов на 4,1%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 4,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 4,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,3%.

Котировки акций Nike Inc. (SPB: NKE) подскочили на 8,8%. Американский производитель спортивных товаров по итогам первого квартала 2021 финансового года отчитался о чистой прибыли и выручке, которые оказались значительно выше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость General Mills Inc. (SPB: GIS) снизилась на 0,5%. Производитель продуктов питания сообщил о превысившей прогнозы прибыли в первом финансовом квартале и увеличил размер дивидендов.

Цена бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) упала на 10,3%. Поставки американского производителя электромобилей по итогам 2020 года могут вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом, заявил глава компании Илон Маск на ежегодном собрании акционеров. Маск также пообещал через три года выпустить доступный электромобиль-беспилотник стоимостью $25 тыс.

Бумаги Stitch Fix Inc. (SPB: SFIX) рухнули на 15,5%. Онлайн-ритейлер одежды зафиксировал больший, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале, несмотря на рост числа клиентов и увеличение продаж.

Капитализация Cintas Corp. (SPB: CTAS) уменьшилась на 2,3%. Компания, поставляющая широкий ассортимент специализированных продуктов и услуг для компаний, отчиталась о превысившем ожидания росте прибыли в первом финансовом квартале, а снижение выручки оказалось меньше прогнозов.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подорожали на 0,2%. Компания объявила о начале третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. В новой фазе исследований примут участие до 60 тыс. волонтеров как из США, так и из других стран мира. Johnson & Johnson, таким образом, стала уже четвертой компанией в США, которая приступила к третьему этапу испытаний вакцины от COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упал на 525,05 пункта (1,92%) - до 26763,13 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 78,65 пункта (2,37%) и составил 3236,92 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 330,65 пункта (3,02%) - до 10632,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в четверг на фоне падения американского рынка акций.

Участники рынка становятся менее уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) и Конгресс примут меры в поддержку американской экономики.

Также на рынке сохраняются опасения, связанные с ростом числа заражений коронавирусом в ряде стран мира.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,1%.

Лидерами падения являются акции Japan Steel Works Ltd., которые теряют 8,7%, а также Toho Zinc Co. Ltd., которые дешевеют на 6,3%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 0,9%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 4,2% на торгах в Гонконге, бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. теряют в цене 3,7%, акции нефтяной компании CNOOC Ltd. опускаются на 3,5%.

Южнокорейский индекс Kospi теряет 2,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подешевели на 3,3%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. - на 4,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,8%.

Правительство Австралии отказывается от давней стратегии, в рамках которой оно стремилось добиться профицита бюджета, и намерено вместо этого поставить целью снижение безработицы до уровня менее 6%.

В правительстве отмечают, что меры бюджетной экономии, а также повышение налогов в данный момент замедлили бы восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Новая бюджетная стратегия будет отражена в проекте бюджета, который правительство представит 6 октября, заявил глава казначейства Австралии Джош Фрайденберг в выступлении перед представителями бизнеса в четверг.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,5% и 0,3% соответственно.

Котировки бумаг банка Westpac Banking Corp. снизились на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, в то время как акции Australia & New Zealand Banking Group выросли на 0,2%, National Australia Bank - на 0,5%.

Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд.

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет Dow Jones.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $41,36 за баррель, что на $0,41 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,05 (0,1%), до $41,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,42 за баррель, что на $0,51 (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $0,13 (0,3%) - до $39,93 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, поскольку рынок очень чувствителен к ситуации с коронавирусом, и особенно к новостям об ограничительных мерах, принимаемых для сдерживания распространения Covid-19, отмечают эксперты AxiCorp.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Отчета Минэнерго "должно быть достаточно, чтобы поддержать рост цен на нефть", отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер. "Однако нефтяному рынку очень сложно удержать ралли, когда мы наблюдаем столь резкое падение фондового рынка США", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Фондовые индексы США рухнули накануне на 1,9-3% на заявлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американской экономике необходимы новые стимулы для восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.