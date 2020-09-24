Утренние прогнозы: старт фондовых торгов пройдет в минусе

В четверг аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи отступит в район 2900 пунктов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов. В качестве поддержек для него выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить довольно прочную техническую поддержку в районе 2880-2890 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Российский рынок акций может начать день в минусе. Со стороны акций "Яндекса" поддержки уже не будет, а основное давление сохранится в нефтегазовых бумагах и секторе металлургии и добычи".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра четверга негативный: в полупроцентном минусе американские фьючерсы и нефть, сильно падают промышленные и драгоценные металлы. Так что откроемся мы снижением рублевого индикатора рынка акций".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале торгов четверга ожидаем давления на российские бумаги, что поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов. В дальнейшем преобладание продаж на нашем рынке сохранится, что уведет рынок в диапазон 2850-2900 пунктов по индексу Мосбиржи".