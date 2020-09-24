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Главная / Мнения аналитиков / Существенных драйверов для восходящего движения на рынке нефти на данный момент нет - "Велес Капитал"
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24 сентября 2020 года 11:07
Существенных драйверов для восходящего движения на рынке нефти на данный момент нет - "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг падают примерно на 1% после небольшого повышения в среду, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду все же свидетельствовал о сокращении запасов нефти, а также о падении запасов нефтепродуктов и добычи, что поддержало настроения. Тем не менее, указывает специалист инвестиционной компании, существенных драйверов восходящего движения (особенно с учетом укрепления доллара) на рынке на данный момент нет. В связи с этим, отмечает Кожухова, котировки по-прежнему рискуют в ближайшие дни вернуться к сентябрьским минимумам $39,31 и $36,13 соответственно.
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24 сентября 2020 года 19:51
Москва. 24 сентября. Доллар и евро растеряли весь рост первой половины дня и вернулись к уровням предыдущего закрытия на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль отыграл потери к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на внешних рынках. читать дальше
.24 сентября 2020 года 19:22
Рынок акций РФ просел вслед за миром, индекс МосБиржи удержался выше 2900п за счет роста ЛУКОЙЛа и Сбербанка
Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел вслед за мировыми площадками на опасениях за восстановление мировой экономики из-за увеличения заболеваемости COVID-19 во многих странах, откат сдерживался ростом бумаг "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и Сбербанка, за счет которых индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов. читать дальше
.24 сентября 2020 года 19:13
Цены евробондов РФ в четверг вновь снизились на фоне общемирового падения интереса к рисковым активам
Москва. 24 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне общемирового падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30"). читать дальше
.24 сентября 2020 года 19:12
Альфа-банк поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), чтобы обновить модель оценки компании с учетом недавних корпоративных событий, сообщается в обзоре банка. Во вторник, 22 сентября, стало известно о сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать... читать дальше
.24 сентября 2020 года 19:08
Альфа-банк установил рекомендацию "по рынку" для глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG), сообщается в обзоре банка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $28,3 за штуку. Согласно данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.24 сентября 2020 года 18:35
Распродажа на рынках золота и серебра обусловлена уходом с рынков технических трейдеров и последователей тренда - Julius Baer
Котировки золота снова упали ниже 1900 долл. США за унцию, а серебро торгуется на уровне около 22 долл. США за унцию, поскольку давление на стороне предложения на рынках усилилось, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что более сильный доллар США и немного более высокая... читать дальше
.24 сентября 2020 года 18:09
Отток из акций РФ через ETF на прошедшей неделе стал максимальным с середины мая, негативный импульс усиливается - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 23 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.24 сентября 2020 года 17:38
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса - "Открытие Брокер"
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Нефть демонстрировала незначительную волатильность, - напомианет аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков. - Накануне Минэнерго США сообщило о падении запасов как... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:51
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует выкупать акции Peloton на "просадках" для включения в долгосрочные портфели
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует выкупать акции Peloton на "просадках" для включения в долгосрочные портфели с таргетом $98, коворится в аналитическом материале инвесткомпании. На взгляд аналитиков, Peloton – это одна из лучших историй роста на рынке. Если компании удастся реализовать свои планы... читать дальше
.24 сентября 2020 года 16:11
Рубль в первой половине торгов четверга слабел в моменте до 77,445 за доллар и 90,235 за евро, отмечается в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков указывает, что актуальным уровнем сопротивления для пары USD/RUB был уровень 77,20 рублей, и он был взят. Если... читать дальше
.24 сентября 2020 года 15:45
Рубль днем почти полностью отыграл утренние потери к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат месяца
Москва. 24 сентября. Доллар и евро растеряли утренний рост и лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль существенно сократил потери к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в условиях подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября. читать дальше
.24 сентября 2020 года 14:59
Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Брокер" рекомендуют к покупке акции Apple Inc. со среднесрочной целью $127,5 и потенциальной доходностью 14% на горизонте 12 месяцев, отмечается в пресс-релизе инвесткомпании. "Трансформация бизнеса в сторону услуг, генерирующих повторяющуюся... читать дальше
.24 сентября 2020 года 14:25
Дальнейшая динамика на фондовом и валютном рынках будет связана с трендами на мировых сырьевых и фондовых площадках, и снижение будет доминировать на рынке, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. По мнению... читать дальше
.24 сентября 2020 года 13:32
Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1, так как американская валюта укрепляется на глобальном рынке, при этом вечером возможно возвращение к 77 руб./$1, если хорошая макростатистика в США окажет поддержку рискованным активам, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment... читать дальше
.24 сентября 2020 года 12:52
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2870-2980 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи в четверг снижается в рамках возобновившейся "медвежьей" тенденции на американских фондовых площадках, констатирует аналитик управления торговых операций... читать дальше
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