Существенных драйверов для восходящего движения на рынке нефти на данный момент нет - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг падают примерно на 1% после небольшого повышения в среду, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду все же свидетельствовал о сокращении запасов нефти, а также о падении запасов нефтепродуктов и добычи, что поддержало настроения. Тем не менее, указывает специалист инвестиционной компании, существенных драйверов восходящего движения (особенно с учетом укрепления доллара) на рынке на данный момент нет. В связи с этим, отмечает Кожухова, котировки по-прежнему рискуют в ближайшие дни вернуться к сентябрьским минимумам $39,31 и $36,13 соответственно.