Кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх еще на 1-3 б.п. - Промсвязьбанк

Кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх еще на 1-3 б.п. из-за ослабления "аппетита" к риску на глобальных рынках, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 1-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,27% годовых, 3-летних - до 4,72% годовых. Снижение цен ОФЗ проходило на фоне ослабления спроса на риск развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов на фоне ускорения прироста числа инфицированных COVID-19 и введения повторных ограничений в некоторых странах, констатирует главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

10-летние евробонды Бразилии в среду выросли в доходности до 393% (+23 б.п.), Мексики - до 3,61% (+8 б.п.), ЮАР - до 5,13% (+8 б.п.), Колумбии - жо 4,14% (+15 б.п.).

Минфин РФ для размещения большего объема нового госдолга в среду продавал бумаги с премией к вторичному рынку, что также оказало некоторое давление на котировки обращающихся гособлигаций, отмечает специалист банка. Минфин продал новый 8-летний флоатер ОФЗ 29015 на 100 млрд руб., установив цену отсечения 96,82% от номинала. Размещение 5-летних ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона прошло на 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,42% годовых, что предполагает премию 3 б.п. к закрытию во вторник.

"В четверг на фоне неприятия риска на глобальных рынках кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 1-3 б.п." - полагает Монастыршин.