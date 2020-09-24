Нефть не находит поводов для роста - Промсвязьбанк

Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе - все это играет против нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены на нефть, так как по факту текущий уровень спроса все еще на 10% ниже, чем год назад. Мы полагаем, что нефть марки Brent до конца текущей недели так и останется в зоне $41-43 за баррель", - указывает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.