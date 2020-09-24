Промсвязьбанк ждет в четверг продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ждет в четверг продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю. "Ослабление валют развивающихся стран и снижение цен на нефть окажут давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 77,2 руб./$1 в начале сессии. В случае дальнейшего ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам в ходе торгов американская валюта может продолжить рост и попытается подняться в район 77,5 руб./$1", - пишет он в комментарии банка.