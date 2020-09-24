Индекс Мосбиржи отступит в район 2900 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов четверга ожидает давления на российские бумаги, что поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов, говорится в комментарии банка.

"В дальнейшем преобладание продаж на нашем рынке сохранится, что уведет рынок в диапазон 2850-2900 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом в случае выхода слабых макроэкономических данных в США к концу сессии негативные тенденции на нашем рынке могут усилиться", - пишет Зварич.