Индекс Мосбиржи откроется в четверг с понижением в пределах 0,3-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроется в четверг с понижением в пределах 0,3-0,8%, при этом довольно прочная техническая поддержка находится в районе 2880-2890 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов. В качестве поддержек для него выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить довольно прочную техническую поддержку в районе 2880-2890 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист инвесткомпании полагает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, может оказать выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). Стоит также обратить внимание на публикацию августовской статистики по продажам нового жилья в США (17:00 мск).