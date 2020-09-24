Внешний фон в четверг утром не способствует укреплению рубля - "Алор Брокер"

Внешний фон в четверг утром не способствует укреплению рубля, поэтому пара доллар/рубль отправится к своей цели - чуть ниже 78 рублей за доллар, указывает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Там проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня, вряд ли она будет пробита в четверг. При этом желание зафиксировать "медвежью" прибыль по рублю нарастает", - отмечает он в комментарии компании.