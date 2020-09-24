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Главная / Мнения аналитиков / Внешний фон в четверг утром не способствует укреплению рубля - "Алор Брокер"
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24 сентября 2020 года 09:23
Внешний фон в четверг утром не способствует укреплению рубля - "Алор Брокер"
Внешний фон в четверг утром не способствует укреплению рубля, поэтому пара доллар/рубль отправится к своей цели - чуть ниже 78 рублей за доллар, указывает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Там проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня, вряд ли она будет пробита в четверг. При этом желание зафиксировать "медвежью" прибыль по рублю нарастает", - отмечает он в комментарии компании.
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24 сентября 2020 года 10:21
Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе - все это играет против нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены... читать дальше
.24 сентября 2020 года 10:05
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ждет в четверг продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю. "Ослабление валют развивающихся стран и снижение цен на нефть окажут давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 77,2 руб./$1 в начале сессии. В... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:54
налитики "Атона" считают, что в четверг отечественный фондовый рынок откроется снижением на 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:44
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов четверга ожидает давления на российские бумаги, что поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов, говорится в комментарии банка. "В дальнейшем преобладание продаж на нашем рынке сохранится, что уведет рынок в... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи откроется в четверг с понижением в пределах 0,3-0,8%, при этом довольно прочная техническая поддержка находится в районе 2880-2890 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, около ближайшего значимого... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:13
Российский рынок акций сумел закрыть среду ростом на 1,1%, хотя внутридневной подъем был вдвое большим, но при этом индекс Мосбиржи не отыграл вечернее падение акций, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Внешний фон с утра четверга, по мнению специалиста компании, негативный: в... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:03
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ждет в четверг утром смешанной динамики: рынок будет двигаться в тренде внешних площадок. Ориентир для пары USD/RUB - 75,50-76,50 руб./$1, для индекса Мосбиржи - диапазон 2900-2950 пунктов. читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:45
Москва. 23 сентября. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают заметно укрепляться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления антироссийских геополитических рисков и негативной динамики большинства валют emerging makets. читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:22
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы, подогретыми неплохой макростатистикой и данными по запасам сырья в США, однако сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая Америка; локомотивом роста выступили бумаги "Яндекса" на новостях о планах покупки интернет-компанией группы TCS Group. читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:19
Аналитики "Атона" повышают целевую цену акций Яндекса до $84, подтверждая рейтинг "выше рынка" после того, как Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможной покупке им TCS Group за $5,5 млрд, говорится в комментарии инвесткомпании. "Целевая цена повышена до $84 за акцию, поскольку потенциальная... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:51
Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря снижению геополитических рисков, что транслировалось в снижение геополитической премии на 1-3 базисных пункта. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:32
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
.23 сентября 2020 года 17:14
Распродажа на североамериканском рынке природного газа лидирует в рамках спада, наблюдаемого на энергетических рынках в целом, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки газа упали более чем на 25% из-за опасений по поводу спроса и изменений в позиционировании на... читать дальше
.23 сентября 2020 года 16:33
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли, а рублевому индикатору даже удалось преодолеть краткосрочное сопротивление 2940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) во многом за счет корпоративных историй, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.... читать дальше
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