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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи начнет торги четверга со снижения - "Алор Брокер"
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24 сентября 2020 года 09:13
Индекс Мосбиржи начнет торги четверга со снижения - "Алор Брокер"
Российский рынок акций сумел закрыть среду ростом на 1,1%, хотя внутридневной подъем был вдвое большим, но при этом индекс Мосбиржи не отыграл вечернее падение акций, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Внешний фон с утра четверга, по мнению специалиста компании, негативный: в полупроцентном минусе американские фьючерсы и нефть, сильно падают промышленные и драгоценные металлы. "Так что откроемся мы снижением рублевого индикатора рынка", - указывает он в своем комментарии.
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24 сентября 2020 года 10:21
Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе - все это играет против нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены... читать дальше
.24 сентября 2020 года 10:05
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ждет в четверг продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю. "Ослабление валют развивающихся стран и снижение цен на нефть окажут давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 77,2 руб./$1 в начале сессии. В... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:54
налитики "Атона" считают, что в четверг отечественный фондовый рынок откроется снижением на 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:44
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торгов четверга ожидает давления на российские бумаги, что поспособствует отступлению индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов, говорится в комментарии банка. "В дальнейшем преобладание продаж на нашем рынке сохранится, что уведет рынок в... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи откроется в четверг с понижением в пределах 0,3-0,8%, при этом довольно прочная техническая поддержка находится в районе 2880-2890 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, около ближайшего значимого... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:23
Внешний фон в четверг утром не способствует укреплению рубля, поэтому пара доллар/рубль отправится к своей цели - чуть ниже 78 рублей за доллар, указывает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Там проходит верхняя граница восходящего канала от начала июня, вряд ли она будет пробита в... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:03
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ждет в четверг утром смешанной динамики: рынок будет двигаться в тренде внешних площадок. Ориентир для пары USD/RUB - 75,50-76,50 руб./$1, для индекса Мосбиржи - диапазон 2900-2950 пунктов. читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:45
Москва. 23 сентября. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают заметно укрепляться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления антироссийских геополитических рисков и негативной динамики большинства валют emerging makets. читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:22
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы, подогретыми неплохой макростатистикой и данными по запасам сырья в США, однако сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая Америка; локомотивом роста выступили бумаги "Яндекса" на новостях о планах покупки интернет-компанией группы TCS Group. читать дальше
.23 сентября 2020 года 19:19
Аналитики "Атона" повышают целевую цену акций Яндекса до $84, подтверждая рейтинг "выше рынка" после того, как Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможной покупке им TCS Group за $5,5 млрд, говорится в комментарии инвесткомпании. "Целевая цена повышена до $84 за акцию, поскольку потенциальная... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:51
Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря снижению геополитических рисков, что транслировалось в снижение геополитической премии на 1-3 базисных пункта. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:32
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
.23 сентября 2020 года 17:14
Распродажа на североамериканском рынке природного газа лидирует в рамках спада, наблюдаемого на энергетических рынках в целом, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки газа упали более чем на 25% из-за опасений по поводу спроса и изменений в позиционировании на... читать дальше
.23 сентября 2020 года 16:33
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли, а рублевому индикатору даже удалось преодолеть краткосрочное сопротивление 2940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) во многом за счет корпоративных историй, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.... читать дальше
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