Индекс Мосбиржи начнет торги четверга со снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций сумел закрыть среду ростом на 1,1%, хотя внутридневной подъем был вдвое большим, но при этом индекс Мосбиржи не отыграл вечернее падение акций, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Внешний фон с утра четверга, по мнению специалиста компании, негативный: в полупроцентном минусе американские фьючерсы и нефть, сильно падают промышленные и драгоценные металлы. "Так что откроемся мы снижением рублевого индикатора рынка", - указывает он в своем комментарии.