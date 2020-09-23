Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро на фоне стабилизации новостного фона

Москва. 23 сентября. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают заметно укрепляться на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления антироссийских геополитических рисков и негативной динамики большинства валют emerging makets.

Курс доллара США составил 76,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 68,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар превышал 77 руб./$1 впервые с 22 апреля. Евро стоил 89,7 руб./EUR1, подорожав на 56,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 62,99 копейки - до 82,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько отыграл потери первой половины дня, но продолжает заметно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Давление на нацвалюту оказывает как усиление геополитических рисков, так и негативная динамика валют emerging markets, обусловленная возобновлением роста доллара на глобальном рынке.

В ходе вечерних торгов рубль отреагировал резким снижением на сообщение Минфина США о внесении в санкционный список США семи граждан России и семи связанных с ними компаний, базирующихся в РФ, ЦАР и Финляндии.

Ограничительные меры были введены за деятельность в киберпространстве и, как говорится в пресс-релизе Минфина США, они принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, "содействуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций".

"Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством обороны", - отмечается в заявлении Минфина. "Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире", - говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.

Ранее рубль негативно отреагировал на сообщения, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии после церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце Независимости в Минске. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью как для белорусских журналистов и наблюдателей, так и оппозиции.

Как передали корреспонденты "Интерфакса", новости о готовящейся инаугурации появились в телеграм-каналах утром в среду. Затем в интернет-СМИ были опубликованы фотографии президентского кортежа в сопровождении эскорта мотоциклистов. У журналистов появилась версия, что это репетиция вступления Лукашенко в должность.

Официальные лица в Минске либо не отвечали на звонки, либо говорили, что им ничего не известно о дате инаугурации. Однако вскоре в телеграм-канале и на ленте белорусского госагентства БелТА появилось сообщение, что Лукашенко вступил в должность.

Германия, Литва, Латвия и Словакия заявили, что не признают Лукашенко президентом и после инаугурации. "То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность", - пояснил позицию Германии официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Аналогичные заявления сделали президент Литвы Гитанас Науседа, пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис и глава МИД Словакии Иван Корчок.

Трейдеры активно следят за новостями относительно отравления оппозиционного политика Алексея Навального. В среду стало известно, что он выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.

Накануне пресс-секретарь американского президента Кейли Макэнани заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом. "США, как председатель в G7, при поддержке наших стран-партнеров G7 жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление", - заявила Макэнани на брифинге.

Рост доллара на глобальном рынке относительно большинства мировых валют, в том числе, валют ЕМ, связан с опасением относительно второй волны коронавируса и темпов восстановления мировой экономики. В частности, теме восстановления экономики США посвящены выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

Пауэлл заявил во вторник, что экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования. "Дальнейшие перспективы экономики зависят от того, как будет контролироваться коронавирус, а также от действий, которые будут приняты на всех уровнях управления", - сказал Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, где он выступил вместе с министром финансов Стивеном Мнучином.

В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, нынешняя неделя началась негативно для большинства мировых рисковых активов, так как разочаровывающие итоги заседания ФРС в сочетании с новостями об ускорении распространения коронавируса подтолкнули инвесторов к их распродаже. "Тем не менее, уже во вторник аппетит к риску начал восстанавливаться благодаря комментариям Пауэлла и министра финансов США Стивена Мнучина относительно темпов экономического восстановления и необходимой для этого поддержки со стороны регуляторов и государства. Доллар растет на глобальном рынке против валют и развитых и развивающихся стран, так как индикаторы показывают, что восстановление экономической активности в США идет более высокими темпами, чем в странах Европы. Помимо роста доллара на Forex, давление на рубль оказывает геополитический новостной фон. Несмотря на это, рубль демонстрирует не самый плохой результат среди других валют emerging markets. В ближайшие дни небольшую поддержку его курсу окажет налоговый период - в конце недели уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы. Это, тем не менее, вряд ли приведет к существенному восстановлению рубля. Мы предполагаем, что пара "доллар-рубль" не закрепится выше отметки 77 руб./$1 с первой попытки, в ближайшие дни мы, вероятно, увидим небольшой откат, но вряд ли пара опустится ниже 76 руб./$1", - подчеркивает Кадулин.

"На валютных площадках развивающихся рынков весь день наблюдался уход инвесторов от риска: доллар укреплялся в парах с большинством локальных валют. При этом, если еще днем укрепление доллара в среднем не превышало 0,5%, то к вечеру целый ряд валют EM терял уже более 1%. В частности, чуть более чем на 1% снижался рубль, по 1,5% теряли валюты ЮАР и Бразилии, на 2% падал мексиканский песо. На открытии российского рынка американская валюта поднималась выше 76,4 руб./$1, однако до второй половины дня данная отметка оставалась локальным максимумом. Ближе к вечеру давление на рубль усилилось, и незадолго до окончания рабочего дня американская валюта поднялась выше 77 руб./$1 - впервые с апреля текущего года. Стоит добавить, что доллар чувствовал себя весьма уверенно и против корзины основных мировых валют, в том числе заметно укрепляясь к евро после слабых дневных данных по PMI в сфере услуг за сентябрь в еврозоне", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок слегка снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК опустилась на 0,05% - до $41,7 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,03% - до $39,79 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, до 175,94 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,27 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 921 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

ЦБ РФ 21 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продажи валюты на предыдущей неделе составил 12,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 сентября на 8,34 копейки, до 76,3545 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,05 копейки, до 89,2508 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 42,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,5147 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 54,05 копейки и составил 76,6163 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 422,725 млн, из которых $786,589 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 636,136 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 2,71 копейки, до 89,3667 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 34,52 копейки и составил 89,5885 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR503,365 млн, из которых EUR170,869 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR332,496 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,47% годовых, ставка на срок 1 месяц - на отметке 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,66% годовых.