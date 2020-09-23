Рост рынка акций вслед за миром вечером сдержала просевшая Америка, лидировал Яндекс

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за нефтью и фондовыми площадками Европы, подогретыми неплохой макростатистикой и данными по запасам сырья в США, однако сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая Америка; локомотивом роста выступили бумаги "Яндекса" на новостях о планах покупки интернет-компанией группы TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2916,39 пункта (+1,1%, утром индекс поднимался выше 2968 пунктов), индекс РТС - 1195,77 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 10,8%.

Доллар вырос до 76,85 рубля (+0,74 рубля), золото просело до $1868,6 за тройскую унцию (-2%).

Подорожали акции "Яндекса" (+10,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,8%), ГДР TCS Group (+5,5%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+4,8%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), бумаги банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Договоренности о сделке по покупке "Яндексом" TCS Group предусматривают цену $27,64 за акцию Tinkoff. "Яндекс" может оплатить покупку TCS Group деньгами и своими акциями, сумма сделки оценивается в $5,5 млрд. "Яндекс" также подтвердил, что обсуждает покупку до 100% TCS, это потребует согласия акционеров.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Незначительно изменились в цене акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2% и +0,5% "префы"), нейтрально отреагировав на новости, что компания отказалась от моратория на банкротство, из-за которого задерживала выплату дивидендов за 2019 год и выкуп акций у несогласных с реструктуризацией долга. Соответствующее заявление об отказе компании от моратория размещено на портале "Федресурс".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, рынок акций вырос в среду, локомотивом выступили акции "Яндекса" на фоне новостей о возможной покупке TCS Group. Инвесторы высоко оценивают потенциальную синергию от слияния компаний. В числе аутсайдеров остается сектор нефти и газа - наиболее активные продажи наблюдались по акциям "Татнефти" и "НОВАТЭКа".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы к вечеру среды растеряли существенную часть отвоеванных в течение торгов позиций. Ралли бумаг "Яндекса" к вечеру заметно выдохлось. Перспектива покупки 100% группы Тинькофф в течение сессии подняла акции к историческому максимуму 5653,2 руб., после чего бумаги протестировали отметку 5 тыс. руб., но закрылись чуть выше.

Акции "Татнефти" продолжили падение ввиду корректировки льгот на НДПИ, а также слабости нефтяных котировок. Бумаги золотодобытчиков ощущали слабость из-за закрепления золота ниже $1900 за унцию - теперь ближайшей важной поддержкой для металла является уровень $1850.

Торги в США проходят без единой динамики трех основных индексов под влиянием неоднозначных факторов. Неопределенность в настроениях вызывали высказывания представителей ФРС, которые то сообщали о возможном повышении процентных ставок до достижения инфляцией отметки 2%, то опровергали подобный сценарий. Основное, в чем сейчас нуждается американская экономика - это налогово-бюджетное стимулирование, с одобрением которого у законодателей сложности.

Индексы МосБиржи и РТС в среду закрылись ниже сопротивлений 2940 и 1230 пунктов. Рублевый индикатор при этом проверил на прочность указанную отметку в течение сессии. Попытки слома нисходящего тренда на данный момент не выглядят уверенными, в связи с чем нельзя списывать со счетов риски возвращения к продажам. Риски очередной волны коронавирусной инфекции в осенне-зимний период растут, а текущего стимулирования многим уже недостаточно для продолжения покупок. В подобных условиях на помощь приходят разве что корпоративные истории. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2880-2990 пунктов, считает Кожухова.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие брокер" Константина Бушуева, слухи последних дней все же оказались реальностью - флагман российской IT-индустрии поглощает наиболее быстрорастущий и высокорентабельный интернет-банк. Собственники TCS выходят по сделке в целом победителями - банк вышел на 16-е место по активам среди российских банков, активно развил новые направления бизнеса, и можно сказать, продается на пике своей формы. Миноритарным акционерам TCS, скорее всего, придется расставаться с вложением - акции после поглощения с высокой вероятностью могут уйти с рынка, а текущая рыночная оценка TCS не сильно отличается от цены продажи "Яндексу". Для самого "Яндекса" это может быть долгосрочно перспективным вложением, но в среднесрочной перспективе может привести к росту рисков по акциям, считает эксперт.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков полагает, что покупка для "Яндекса" кажется вполне логичной, так как Тинькофф банк старается максимально использовать современные цифровые технологии в финансовой сфере и отчасти является IT-компанией. Такой альянс мог бы создать очень сильного игрока в области информационно-финансовых технологий. За рубежом уже давно говорят о возможности прихода крупных технологических гигантов (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и др.) в финансовую сферу, что может полностью изменить ее облик.

Учитывая стратегическое партнерство, подобное приобретение может быть готовым решением для усиления онлайн-банковского обслуживания для обеих организаций и создания новых технологичных продуктов. Для самого Тинькофф банка партнерство с крупнейшей IT-компанией будет означать выход на новый качественный уровень охвата населения. По сути, это повторение пути Сбербанка, который трансформируется из классической кредитной организации в диверсифицированную структуру с финансовыми услугами и другими онлайн-сервисами, считает Кочетков.

В целом, по словам Кочеткова, на российском рынке акций в среду основной рост индексов был обеспечен акциями "Яндекса" и розничного сектора, однако глобально рынок выглядит слабым, так как базовые сектора остаются под давлением.

Как отмечают управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова и главный аналитик банка Роман Антонов, высокая цена сделки по покупке "Яндексом" группы TCS Group будет заплачена за высокомаржинальный (чистая маржа - 19,3% за 6 месяцев 2020г) банк с самой высокой рентабельностью капитала среди топ-20 банков (40%), что перекрывает достаточно высокую долю (выше среднего по системе - 8,8%) проблемных кредитов (10,8% за 6 месяцев 2020г). В то же время возможная покупка несет в себе некоторые кредитные риски, так как для "Яндекса" банковский бизнес - новое направление, поэтому крайне важным моментом будет сохранение текущей управленческой команды TCS Group.

Для осуществления сделки в текущих параметрах может потребоваться привлечение дополнительного финансирования и допэмиссия. Доля акций Тинькофф в свободном обращении без учета доли Олега Тинькова составляет порядка 30%. При 100%-ном выкупе "Яндекс" может рассмотреть различные способы осуществления сделки, например, выкупить только долю Тинькова, которая напрямую и через связанные компании составляет 62,94%, оставив free float, сделать принудительный выкуп или обменять депозитарные расписки банка на акции "Яндекса". Потенциальное слияние компаний должно привести к снижению мультипликатора P/E "Яндекса" к уровням, сопоставимым с Alphabet и Facebook.

Учитывая продажу Сбербанку 25% в "Яндекс.Деньги" (сделка будет закрыта в третьем квартале), покупка такого крупного технологичного банка, как Тинькофф, способна упрочить позиции "Яндекса" на рынке финтеха и позитивно скажется на развитии его экосистемы, позволив расширить клиентскую базу обоих участников сделки и успешно конкурировать со Сбербанком. Так, TCS планирует вдвое нарастить клиентскую базу (до 20 млн клиентов) за счет интеграции в существующие сервисы "Яндекса" (PoS-кредитование, торговое финансирование через "Яндекс.Маркет", эквайринговые услуги для "Яндекс.Такси", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Еда") и усилить диверсификацию бизнес-модели за счет увеличения доли некредитных продуктов (за 6 месяцев эта доля составила 37% в выручке). Задачи по увеличению клиентской базы достаточно амбициозны. Столь обширного прироста не ожидается, так как TCS уже привлекает клиентов розницы по четко отработанной и развитой схеме, плюс за счет узнаваемости бренда, отмечают эксперты.

В целом, аналитики Промсвязьбанка позитивно оценивают инициативу объединения компаний и рассчитывают на значительный синергетический эффект, который позволит повысить стоимость акций "Яндекса" и сделать их еще более привлекательными для инвестирования. Глобально эта сделка создает потенциального игрока с капитализацией в $30 млрд, что будет серьезно конкурировать не только со Сбербанком (что может увеличить вероятность аналогичной сделки Сбербанка с Mail.ru), но и в целом с банковским сектором, которому придется подстраиваться под новые экосистемы, полагают эксперты.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после длинных выходных просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-1,2%), но снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,7%, к 3290 пунктам).

Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в сентябре опустился до 50,1 пункта с 51,9 пункта в августе. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 51,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце снизился до 47,6 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны вырос до 53,7 пункта с 51,7 пункта. Эксперты ожидали сохранения первого показателя на уровне прошлого месяца и роста второго до 51,9 пункта.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ее влияние на прогноз экономики. Опасения по поводу роста числа заражений COVID-19 сдерживают покупателей, некоторые европейские страны повторно вводят ограничения для сдерживания второй волны пандемии.

Поддержку настроениям инвесторов оказали слова председателя КНР Си Цзиньпина, который сказал, что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на международной арене, так как войны им не нужны. "Мы не хотим быть втянутыми в "холодную" или "горячую" войну", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН.

Цены на нефть вечером локально подросли после выхода статистики Минэнерго США о запасах, однако затем растеряли весь прирост; цена Brent к 18:50 МСК находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $41,7 за баррель (-0,1% и +0,7% во вторник), ноябрьская цена WTI - $39,8 за баррель (без изменений и +0,7% накануне).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,634 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,27-4 млн баррелей; резервы бензина упали на 4,03 млн баррелей при ожидавшемся снижении всего на 0,92-1,9 млн баррелей и сократились запасы дистиллятов при прогнозах роста.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,2%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+4,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,5%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+2,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2% и +2,2% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 144,058 млрд рублей (из них 65,258 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса").