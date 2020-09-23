Цены евробондов РФ в среду чуть подросли благодаря снижению геополитических рисков

Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря снижению геополитических рисков, что транслировалось в снижение геополитической премии на 1-3 базисных пункта. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 114,5% от номинала, что соответствует доходности 1,875% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 1 базисный пункт, до 102,13% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт, составив 174,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году практически не изменились по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,25% от номинала (доходность - 3,4% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 134,18% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,375% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 115,15% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 1,92% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 9 базисных пунктов - до 110,15% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 1,38% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 25 базисных пунктов, подорожав до 133,01% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,365% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 1 базисный пункт, до 112,91% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,18% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации слегка подросли в цене и в целом продемонстрировали динамику лучше большинства суверенных долговых бумаг развивающихся стран. Возможно, это связано со снижением геополитической премии в российских бумагах. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 1 базисный пункт, до 2,41% годовых, а самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году - почти на 2 базисных пункта. При этом евробонды большинства emerging markets продолжили снижаться в цене, отыгрывая выросшие опасения относительно надвигающейся второй волны коронавирусной эпидемии. Кроме того, не добавляют оптимизма инвесторам и заявления ряда представителей Федрезерва США, в том числе его главы Джерома Пауэлла, о том, что для преодоления негативных последствий пандемии американской экономике потребуются дополнительные бюджетные стимулы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.