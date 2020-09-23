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23 сентября 2020 года 18:32
USD в своем укреплении прорвал важные технические уровни - Saxo Bank
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми новыми причинами. Как отмечает Харди, к среднесрочным факторам, которые до сих пор давили на "медведей", относится улучшение ситуации с COVID-19 в США при ухудшении в других странах, особенно в ЕС и Великобритании, а также опасение, что иссякает поток ликвидности, которым ФРС и американское правительство заряжали рынки весной. Это особенно относится к фискальной стороне: есть риск, что новых стимулирующих мер не будет до формирования следующей президентской администрации. Во вторник, по крайней мере, Конгрессу удалось выработать договоренность о сохранении работы правительства, хотя только до 11 декабря. Кроме того, баланс ФРС снова начал медленно расти, пусть даже это ненадолго, так как в запасе осталось мало возможных мер для сворачивания, позволяющего расширять закупки. "Непосредственной причиной укрепления USD, кроме вышеуказанного, может быть и неясная перспектива нового режима таргетирования средней инфляции: пригодность этой политики проверяется лишь в условиях роста инфляции, на что у ФРС сейчас нет инструментов - инфляцию могут повысить только фискальные меры. Это видно и в призыве самой ФРС к усилению таких мер, который повторил ее глава Пауэлл в своем вчерашнем докладе перед комитетом Палаты представителей. Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс вчера сообщил, что ожидает медленного роста инфляции до 2%, и как будто открестился от некоторых элементов таргетирования средней инфляции, заявив, что Федрезерв может поднять ставки еще до достижения 2-процентного целевого уровня. Как так? В остальном он повторил слова других представителей ФРС, сказав, что без значительной фискальной поддержки "рецессионная динамика включится значительно сильнее"", - отмечает эксперт Saxo Bank.
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23 сентября 2020 года 19:19
Аналитики "Атона" повышают целевую цену акций Яндекса до $84, подтверждая рейтинг "выше рынка" после того, как Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможной покупке им TCS Group за $5,5 млрд, говорится в комментарии инвесткомпании. "Целевая цена повышена до $84 за акцию, поскольку потенциальная... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:51
Москва. 23 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря снижению геополитических рисков, что транслировалось в снижение геополитической премии на 1-3 базисных пункта. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
.23 сентября 2020 года 17:14
Распродажа на североамериканском рынке природного газа лидирует в рамках спада, наблюдаемого на энергетических рынках в целом, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки газа упали более чем на 25% из-за опасений по поводу спроса и изменений в позиционировании на... читать дальше
.23 сентября 2020 года 16:33
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли, а рублевому индикатору даже удалось преодолеть краткосрочное сопротивление 2940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) во многом за счет корпоративных историй, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.... читать дальше
.23 сентября 2020 года 16:10
Планы правительства Украины профинансировать львиную дефицита, заложенного в проекте госбюджета-2021, за счет размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) слишком завышены, и это подталкивает страну к сотрудничеству с Международным валютным фондом, считают аналитики Morgan Stanley. Однако с... читать дальше
.23 сентября 2020 года 15:43
Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "На уязвимость указывает индикатор RSI, который находится ниже нейтрального уровня. Тем не менее, индикатор MACD не достиг нового локального минимума, что... читать дальше
.23 сентября 2020 года 15:41
Москва. 23 сентября. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления геополитических рисков из-за возможного участия России в политическом кризисе в Белоруссии. читать дальше
.23 сентября 2020 года 15:15
Итоги IPO польского маркетплейса Allegro могут отразить потенциал оценки и возможности привлечения инвестиций российского интернет-ритейлера Ozon, считают аналитики Xtellus. "Спрос на акции Allegro в рамках IPO и диапазон цены размещения может использоваться для потенциального расчета стоимости... читать дальше
.23 сентября 2020 года 14:48
Bank of America (BofA) отзывает рекомендацию и прогнозную стоимость для глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG), сообщается в обзоре инвестбанка. "Депозитарные расписки TCS больше не торгуются на основе фундаментальных показателей. (...) После потенциальной сделки с... читать дальше
.23 сентября 2020 года 14:20
Яндекс с TCS Group потенциально становится лидером на финтех-рынке, и партнерство может обеспечить долгосрочный синергетический эффект, говорится в комментарии "Атона". "Яндекс в июне прекратил сотрудничество со Сбербанком. Яндекс стал единоличным собственником сервиса Яндекс.Маркет, в то... читать дальше
.23 сентября 2020 года 13:53
Альфа-банк рекомендует продавать бумаги TCS Group, не дожидаясь официального сообщения о сделке с Яндексом и выкупе миноритарных долей
Альфа-банк рекомендует продавать бумаги TCS Group, не дожидаясь официального сообщения о сделке с "Яндексом" и выкупе миноритарных долей, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы рекомендуем продавать бумаги TCS Group сейчас, не дожидаясь официального сообщения о сделке и... читать дальше
.23 сентября 2020 года 13:29
Рубль в ближайшие дни, вероятно, останется в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Умеренный позитив на мировых площадках распространяется и на российский рынок, индексы акций торгуются в плюсе. Рубль тем временем не смог продолжить вчерашнее укрепление... читать дальше
.23 сентября 2020 года 13:06
Стратегические выгоды для Яндекса от сделки с TCS Group должны перевесить опасения, полагают аналитики Альфа-банка. "Хотя некоторые инвесторы могут опасаться риска размывания и навеса акций на рынке, а также более высокого предполагаемого риска для (розничного) банковского бизнеса... читать дальше
.23 сентября 2020 года 12:43
"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр оценку и рекомендацию для акций Яндекса в свете неопределенностей
(добавлен 5-й абзац) "ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) в свете неопределенностей, связанных со сделкой с TCS Group (MOEX: TCSG), сообщается в обзоре инвестбанка. Как стало известно 22 сентября, "Яндекс" договорился о покупке... читать дальше
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