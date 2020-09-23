Рубль днем усилил снижение к доллару и евро в связи с геополитическими рисками из-за Белоруссии

Москва. 23 сентября. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне усиления геополитических рисков из-за возможного участия России в политическом кризисе в Белоруссии.

Курс доллара США составил 76,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 71,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,78 руб./EUR1, подорожав на 64 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,99 копейки - до 82,65 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 сентября на 8,34 копейки, до 76,3545 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,05 копейки, до 89,2508 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и евро на дневных торгах из-за усиления геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Белоруссии и инцидент с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

В среду стало известно, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии после церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце Независимости в Минске. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью как для белорусских журналистов и наблюдателей, так и оппозиции.

Как передали корреспонденты "Интерфакса", сообщения о готовящейся инаугурации появились в телеграм-каналах утром в среду. Затем в интернет-СМИ были опубликованы фотографии президентского кортежа в сопровождении эскорта мотоциклистов. У журналистов появилась версия, что это репетиция вступления Лукашенко в должность.

Официальные лица в Минске либо не отвечали на звонки, либо говорили, что им ничего не известно о дате инаугурации. Однако вскоре в телеграм-канале и на ленте белорусского госагентства БелТА появилось сообщение, что Лукашенко вступил в должность.

Накануне в Белоруссии начался второй этап маневров "Славянское братство-2020", на которые Россия направила около 900 военнослужащих - две батальонных тактических группы Псковской и Тульской дивизий ВДВ. Учения проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. Александр Лукашенко назвал их беспрецедентными по количеству задействованных в них новейших вооружений.

Трейдеры активно следят за новостями относительно Навального. В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.

Накануне пресс-секретарь американского президента Кейли Макэнани заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитическим веществом. "США, как председатель в G7, при поддержке наших стран-партнеров G7 жесточайшим образом осудили подтвердившееся отравление", - заявила Макэнани на брифинге.

В центре внимания участников рынка также остается ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в мире. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о введении в Англии ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, ограничений на часы работы для баров и ресторанов, а также на максимальное число собирающихся вместе людей.

Однако Джонсон отметил, что в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, школы и университеты не прекратят работу.

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Трейдеры также оценивают вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

По словам Пауэлла, экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования.

Он отметил, что улучшение ситуации в экономике США после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, было в значительной мере связано с бюджетными стимулами. Со временем экономика начнет чувствовать на себе негативные последствия завершения бюджетных программ помощи, считает он.

В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Цены на нефть демонстрируют небольшое разнонаправленное движение в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,05% - до $41,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,2% - до $39,72 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

ЦБ РФ 21 сентября продал валюту на 2,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продажи валюты на предыдущей неделе составил 12,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,43% и 4,47% годовых, ставка на срок 1 месяц - на отметке 4,5% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,66% годовых.