Предполагаемый диапазон индекса S&P500 на предстоящую сессию - 3300-3355 пунктов - "Фридом Финанс"

Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "На уязвимость указывает индикатор RSI, который находится ниже нейтрального уровня. Тем не менее, индикатор MACD не достиг нового локального минимума, что означает формирование "бычьей" дивергенции. Ближайшим сопротивлением при продолжении отскока выступит уровень 3375, однако для уверенного перехвата инициативы "быкам" необходимо преодолеть отметку 3430. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться преимущественно в "зеленой зоне". Предполагаемый диапазон - 3300-3355 пунктов", - указывает специалист компании в своем комментарии.