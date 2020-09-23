Потенциальную стоимость Ozon позволит оценить IPO польского маркетплейса Allegro - аналитики

Итоги IPO польского маркетплейса Allegro могут отразить потенциал оценки и возможности привлечения инвестиций российского интернет-ритейлера Ozon, считают аналитики Xtellus.

"Спрос на акции Allegro в рамках IPO и диапазон цены размещения может использоваться для потенциального расчета стоимости Ozon", - написал аналитик по телекоммуникациям Иван Ким в своем обзоре. Привлечение финансирования в Ozon - через IPO или стратегического инвестора - является краткосрочным катализатором для котировок ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS) как совладельца интернет-компании.

Корпорации принадлежит 42,999% Ozon (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok.

В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

В текущем году Ozon уже привлек $150 млн от американской Princeville Capital, АФК "Система" и Baring Vostok через конвертируемые займы, а также заем на 6 млрд рублей в Сбербанке (MOEX: SBER) на пополнение оборотных средств под залог компаний группы.

В июне топ-менеджмент "Системы" говорил, что корпорация ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности. При этом корпорация не подтверждала и не опровергала информацию СМИ о том, что покупателем пакета акций Ozon может стать ПАО Сбербанк.

Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях. Более 85% ассортимента формируют партнеры маркетплейса - более 13 тыс. компаний и предпринимателей. Во II квартале 2020 года оборот Ozon от продаж товаров и услуг (GMV, gross merchandise value) за вычетом возвратов вырос на 188% год к году - до 45,8 млрд рублей с НДС, число заказов - на 132%, до 14,6 млн штук.

Польская e-commerce платформа Allegro в рамках IPO может привлечь $2,1 млрд. Компания предложит рынку 187,8 млн акций в диапазоне 35-43 злотых за каждую ($9,11-11,19). Если компания разместится по верхней границе диапазона, то будет оценена в $11,7 млрд, отмечает агентство Bloomberg. Ожидается, что торги акциями компании на Варшавской фондовой бирже начнутся примерно 12 октября.

Впрочем, специалисты Xtellus подчеркивают, что бизнесы Ozon и Allegro довольно сильно отличаются, и работают компании в разных условиях. В частности, речь идет о разном уровне проникновения электронной коммерции в России и Польше, финансовых показателях компаний и подходах к развитию логистики.