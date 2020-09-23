Яндекс с TCS Group потенциально становится лидером на финтех-рынке - "Атон"

Яндекс с TCS Group потенциально становится лидером на финтех-рынке, и партнерство может обеспечить долгосрочный синергетический эффект, говорится в комментарии "Атона".

"Яндекс в июне прекратил сотрудничество со Сбербанком. Яндекс стал единоличным собственником сервиса Яндекс.Маркет, в то время как Сбербанк приобрел 25% Яндекс.Денег. Данная сделка позволила снять ограничение на самостоятельное развитие Яндексом собственных финтех-проектов. После выхода из СП Яндекс сообщал, что изучает различные варианты входа на рынок финтех-сервисов, рассматривая в том числе варианты партнерства или приобретения активов. Решение о покупке TCS Group - важнейший шаг в развитии экосистемы Яндекса, который позволит предложить полный набор финансовых услуг для корпоративных и розничных клиентов и повторит успех бизнес-моделей существующих платежных систем и маркетплейсов, имеющих мировое признание. С TCS Group Яндекс потенциально становится лидером на финтех-рынке, и партнерство может обеспечить долгосрочный синергетический эффект", - отмечают аналитики "Атона".

Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможном приобретении TCS Group. Стороны договорились, что сделка будет оплачена как денежными средствами, так и акциями на общую сумму $5,48 млрд ($27,64 за одну расписку TCS Group), то есть с премией 8% к цене ГДР TCS Group на момент закрытия торгов 21 сентября ($25,6), или 10,4%/16,9% относительно средневзвешенной по объему цены закрытия ГДР TCS Group, составляющей $25,04/$23,65 за 1-месячный и 3-месячный периоды, завершившиеся 21 сентября, отмечается в комментарии "Атона".

В настоящее время 40%-ная доля в TCS Group принадлежит семейному трасту семьи О. Тинькова (в общем объеме сделки это составляет $2.2 млрд), 53% акций находятся в свободном обращении. Условия сделки еще окончательно не определены; как сообщает Яндекс, уверенности в том, что будет сделано окончательное предложение, нет. Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров Яндекса. Как сообщают Ведомости, ссылаясь на источники, знакомые с деталями процесса, сделка может быть оплачена денежными средствами и акциями Яндекса в пропорции 50 на 50. На конец 1П20 Яндекс располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере $3,45 млрд.