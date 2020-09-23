Альфа-банк рекомендует продавать бумаги TCS Group, не дожидаясь официального сообщения о сделке с "Яндексом" и выкупе миноритарных долей, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Мы рекомендуем продавать бумаги TCS Group сейчас, не дожидаясь официального сообщения о сделке и выкупе миноритарных долей - потенциал их роста не так высок, тогда как мы не исключаем распродаж, если сделка не состоится", - пишут аналитики.