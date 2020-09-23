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23 сентября 2020 года 11:35

Рынок акций РФ утром растет во главе с Яндексом и АФК "Система", индекс МосБиржи нацелился на 2950п

Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ утром в среду растет вместе с Европой и фьючерсами в США, лидируют в подъеме акции "Яндекса" на новостях о покупке TCS Group, а также бумаги АФК "Система" и ГДР Mail.ru Group; индекс МосБиржи нацелился на рубеж 2950 пунктов, отыграв почти все потери начала недели.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2945,53 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1216,13 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7,1%.

Доллар стоит 76,32 рубля (+0,21 рубля), золото просело до $1881,1 за тройскую унцию (-1,4%).

Подорожали акции "Яндекса" (+12,3%), АФК "Система" (+7,1%), ГДР Mail.ru Group (+6,2%), ГДР TCS Group (+4,9%, до 2094,2 рубля), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,2% "префы"), "Московской биржи" (+1,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Договоренности о сделке по покупке "Яндексом" TCS Group предусматривают цену $27,64 за акцию Tinkoff. "Яндекс" может оплатить покупку TCS Group деньгами и своими акциями, сумма сделки оценивается в $5,5 млрд. "Яндекс" также подтвердил, что обсуждает покупку до 100% TCS, это потребует согласия акционеров.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду остается противоречивым. С одной стороны, азиатские индексы смогли ликвидировать утренние потери. С другой, нефть и промышленные металлы остаются под давлением. Доллар укрепляет свои позиции против валют сырьевой группы. Комбинация слабых сырьевых валют и слабости в сырьевых фьючерсах предполагают сценарий снижения российских индексов в начале дня. Рубль также должен оказаться под давлением, но в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые, как правило, помогают рублю сопротивляться внешнему негативу.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, фьючерсы на индексы США в среду растут, однако продолжается укрепление доллара к корзине мировых валют (евро тестирует сильную поддержку $1,17) - налицо продолжение ухода от рисковых активов в американскую валюту. Соответственно, в "минусе" торгуются промышленные металлы, нефть и золото.

Индекс МосБиржи попробует завершить день уверенно выше отметки 2900 пунктов, чего "быкам" не удалось накануне. Тем самым будет открыта дорога на еще один штурм уровня 3000 пунктов, который является больше психологической, нежели технической преградой, полагает аналитик.

Главным событием вторника стало объявление о достижении принципиальной договоренности о покупке "Яндексом" 100% TCS Group Holding (SPB: TCS), причем с премией к рыночной цене последнего. Данная сделка позитивна не только для обоих эмитентов, но и для рынка в целом.

По-прежнему сохраняется позитивный взгляд на Сбербанк (231,4 рубля), можно ожидать ухода котировок его акций ближе к 242 рублям, где проходит сопротивление. Бумаги банка будут толкать вверх не только ожидания отсечки реестра под годовые дивиденды, но и масштабной конференции банка. Нельзя исключить, что и Сбербанк объявит о какой-то крупной покупке. После "развода" с "Яндексом" выстраиваемому Германом Грефом холдингу нужна подобная компания. Не исключено, что ей может стать Mail.ru Group, считает А.Антонов.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, к середине недели глобальные рынки подходят, предпринимая попытки отыграть просадку минувших дней. Коррекционные настроения ослабевают. Американским индексам удалось вернуться к умеренному росту, чему способствовали новые заявления представителей Минфина США и ФРС, которые в очередной раз обратили внимание на продолжительное восстановление деловой активности в Штатах и необходимость новых мер поддержки со стороны правительства.

Поддержку рынкам оказывают и ожидания публикации предварительных индексов PMI в сфере услуг и промышленности Европы и США, от которых ждут признаков сохранения роста деловой активности, но рассчитывать на бурный рост рынков на этом фоне не стоит.

Сдерживать попытки восстановления способна динамика распространения коронавируса в мире. Это главная тема в фокусе участников рынков. Выступление во вторник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о продлении ограничительных мер настраивает на возможность введения локальных карантинов. Геополитика и усиление политической борьбы при приближении выборов президента США также находится в центре внимания инвесторов.

Учитывая улучшение настроений на глобальных рынках, индекс МосБиржи вернулся в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом на горизонте нескольких недель слабость конъюнктуры мировых рынков, отсутствие значимых внутренних идей и позитивных сигналов с рынка нефти повышает риск ухода индекса МосБиржи на более низкие уровни, считает Р.Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,5-1,7%, лидировал технологичный Nasdaq (+1,7%), днем ранее рынок снижался на фоне новой волны неприятия риска на мировых площадках.

Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Дальнейшие перспективы экономики зависят от того, как будет контролироваться коронавирус, а также от действий, которые будут приняты на всех уровнях управления", - сказал Пауэлл.

В то же время перспективы принятия нового пакета экономических стимулов в США стали еще более отдаленными на фоне противоречий по поводу назначения судьи Верховного суда на место Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 19 сентября, пишет CNBC. Президент США Дональд Трамп хочет утвердить кандидатуру нового судьи до президентских выборов.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после длинных выходных просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1,5-1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны в сентябре вырос до 53,7 пункта при прогнозах роста до 51,9 пункта с августовских 51,7 пункта.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ее влияние на прогноз экономики. Опасения по поводу роста числа заражений COVID-19 сдерживают покупателей, некоторые европейские страны повторно вводят ограничения для сдерживания второй волны пандемии.

Еще одним поводом для беспокойства инвесторов является усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, которое может привести к ответным мерам в отношении американских технологических компаний со стороны КНР.

Поддержку настроениям инвесторов оказали слова председателя КНР Си Цзиньпина, который сказал, что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на международной арене, так как войны им не нужны. "Мы не хотим быть втянутыми в "холодную" или "горячую" войну", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН.

Улучшению настроений также способствовала новость о том, что накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Цены на нефть отыграли утреннее снижение на данных Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,7 за баррель (-0,1% и +0,7% во вторник), ноябрьская цена WTI - $39,72 за баррель (-0,2% и +0,7% накануне).

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах сырья выйдет в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+10%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 29,101 млрд рублей (из них 12,19 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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