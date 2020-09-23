Снижение EUR/USD ограничено - "ФИНАМ"

Котировки EUR/USD продолжают снижаться, но движение вниз уже ограничено, говорится в комментарии "ФИНАМа".

Доллар США продолжает укрепляться по отношению к единой европейской валюте на утренних торгах среды, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. Пара EUR/USD преодолела отметку 1,17000 и торгуется в районе 1,16900.

Укреплению доллара США, по мнению эксперта, способствуют растущие опасения относительно второй волны коронавирусной инфекции, которая может замедлить выход мировой экономики из кризиса. Так, во многих странах отмечается рост темпов распространения COVID-19, а в Великобритании на полгода ужесточили меры по борьбе с пандемией.

Помимо этого, поддержку американской валюте оказало вчерашнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина в Палате представителей Конгресса США. Так, отмечает Зайцева, Пауэлл выразил уверенность, что экономика США сможет полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом глава Федрезерва подчеркнул, что темпы экономического восстановления будут зависеть от степени слаженности действий монетарных и фискальных властей, а также от эффективности мер по борьбе с распространением COVID 19.

"На дневном графике после преодоления поддержки на уровне 1,1800 котировки EUR/USD продолжают снижаться. Положение стохастических линий все еще благоприятно для продаж, однако "быстрая" линия уже вошла в зону перепроданности, что говорит об ограниченном запасе хода инструмента вниз", - указывает специалист "ФИНАМа".