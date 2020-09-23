Утренние прогнозы: рынок акций в начатле торгов среды предпримет попытку роста

Большинство аналитиков рассчитывают на рост рынка акций в начале торгов среды, полагая, что растущие американские фьючерсы перевесят дешевеющее сырье.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,9%, в диапазоне 2895-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 пунктов. После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно снижение российских фондовых индексов в начале торговой сессии среды. Внешний фон перед стартом торгов остаётся противоречивым. С одной стороны, азиатские индексы смогли ликвидировать утренние потери. С другой, нефть и промышленные металлы остаются под давлением".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций откроется ростом, так как плюсующие американские фьючерсы перевесят дешевеющее сырье. Если внешний фон продолжит хотя бы слабо улучшаться, то индекс Мосбиржи попробует завершить день уверенно выше отметки 2900 пунктов. Тем самым будет открыта дорога на еще один "штурм" уровня 3000 пунктов, который является больше психологической, а не технической преградой".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая улучшение настроений на глобальных рынках, индекс Мосбиржи в среду способен предпринять очередную попытку вернуться в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом на горизонте нескольких недель слабость конъюнктуры мировых рынков, отсутствие значимых внутренних идей и позитивных сигналов с рынка нефти повышает риск ухода индекса Мосбиржи на более низкие уровни".