Торги среды индекс Мосбиржи начнет в диапазоне 2895-2910 пунктов - "Алго Капитал"

Торги среды индекс Мосбиржи начнет с повышения в пределах 0,3-0,9%, в диапазоне 2895-2910 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,3-0,9%, в диапазоне 2895-2910 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2930, 2940 пунктов. После позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

По мнению эксперта инвесткомпании, во второй половине среды участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на направление открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).