Цены рублевых корпоративных бондов в среду вновь не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник благодаря уверенному росту акций технологического сектора. Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. "Дальнейшие перспективы экономики зависят от того, как будет контролироваться коронавирус, а также от действий, которые будут приняты на всех уровнях управления", - сказал Пауэлл.

В то же время перспективы принятия нового пакета экономических стимулов в США стали еще более отдаленными на фоне противоречий по поводу назначения судьи Верховного суда на место Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 19 сентября, пишет CNBC. Президент США Дональд Трамп хочет утвердить кандидатуру нового судьи до президентских выборов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ее влияние на прогноз экономики. Индикаторы растут вслед за фондовыми индексами США. Вместе с тем давление на рынки оказывают опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. Некоторые европейские страны повторно вводят ограничения для сдерживания второй волны. Еще одним поводом для беспокойства инвесторов является усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, которое может привести к ответным мерам в отношении американских технологических компаний со стороны КНР.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился всего на 0,02%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,17%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,16%. Поддержку настроениям инвесторов оказали слова председателя КНР Си Цзиньпина, который сказал, что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на международной арене, так как войны им не нужны. "Мы не хотим быть втянутыми в "холодную" или "горячую" войну", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,3%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $41,32 за баррель, что на 0,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,7%, до $41,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизилась на 1,2% - до $39,32 за баррель. Накануне ноябрьский контракт подрожал на 0,7%, до $39,6 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей. В то же время, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей. Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,923 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,966 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 705,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,54%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,27%) и "ЧТПЗ БО-001Р-04" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,68%), "РЖД-001P-13R" (-0,44%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ориентир ставки 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом от 20 млрд рублей на следующем уровне: премия не более 175-185 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Ставка 1-10-го купонов фиксированная и определяется по результатам сбора заявок. Сбор заявок пройдет 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Кроме того, ОАО "РЖД" определило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 4,6% годовых. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.

Тойота банк 24 сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 125 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 6 октября.

АО "Гидромашсервис" (входит в "группу ГМС") 30 сентября планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75-7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,90-8,11% годовых. Техразмещение запланировано на 2 октября.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне около 8,5% годовых. Сбор заявок планируется в первой декаде октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 20 млрд рублей. В рамках 25-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. У компании на данный момент нет облигаций в обращении.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 5,9% годовых. Размещение 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в октябре 2016 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,55% годовых. По выпуску 6 октября предстоит исполнение оферты.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 5-го купона облигаций класса "А1" в размере 6,212% годовых и 2-го купона облигаций класса "А3" на уровне 6,712% годовых. Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 17 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А1" была установлена в размере 12,5% годовых, ставки 2-5-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Облигации класса "А3" объемом 1,374 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Продолжительность первых пяти купонных периодов составит один год. Ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен. Срок обращения бондов - 15 лет, предусмотрена оферта через 5 лет.