Brent - $41,4 за баррель

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник благодаря уверенному росту акций технологического сектора.

Накануне фондовый рынок США завершил торги в минусе на фоне новой волны неприятия риска на мировых рынках. Индекс Dow Jones снизился на 1,84%, Nasdaq - на 0,13%. Standard & Poor's 500 потерял 1,16%, завершив в минусе четвертую сессию подряд - первая подобная череда снижений с февраля.

Экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Дальнейшие перспективы экономики зависят от того, как будет контролироваться коронавирус, а также от действий, которые будут приняты на всех уровнях управления", - сказал Пауэлл.

В то же время перспективы принятия нового пакета экономических стимулов в США стали еще более отдаленными на фоне противоречий по поводу назначения судьи Верховного суда на место Рут Бейдер Гинзбург, которая скончалась 19 сентября, пишет CNBC. Президент США Дональд Трамп хочет утвердить кандидатуру нового судьи до президентских выборов.

Бюджетное управление Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) опубликовало новые прогнозы, согласно которым ежегодный рост ВВП в среднем будет составлять 1,6% в период с 2020 по 2050 год, что примерно на четверть процентного пункта меньше, чем ожидалось в июне 2019 года, когда были опубликованы предыдущие долгосрочные экономические прогнозы. В период с 1990 по 2019 год экономика в среднем росла на 2,5%.

Во вторник трейдеры также оценивали данные Национальной ассоциации риэлторов США о продажах домов на вторичном рынке, которые в августе выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 6 млн домов в пересчете на годовые темпы. Таким образом, перепродажи домов выросли по итогам третьего месяца подряд и достигли максимума с декабря 2006 года.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) во вторник подорожали на 5,7% после того, как аналитик Bernstein повысил рекомендацию для акций компании до "покупать" с "держать". Котировки других технологических компаний также заметно выросли: Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,1%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 0,8%.

Бумаги Carvana Co. подскочили в цене на 30,6%. Онлайн-дилер подержанных автомобилей прогнозирует рекордные выручку и валовую прибыль на единицу продукции по итогам третьего квартала. Компания также планирует выпустить облигации на $1 млрд.

Котировки Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали на 5,6% на ожиданиях презентации новых технологий компании в сфере аккумуляторных батарей Battery Day. Глава Tesla Илон Маск накануне сообщил в Twitter, что массовое производство новинок начнется не раньше 2022 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 140,48 пункта (0,52%) - до 27288,18 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 34,51 пункта (1,05%) и составил 3315,57 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 184,84 пункта (1,71%) - до 10963,64 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в ходе торгов в среду, инвесторы продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ее влияние на прогноз экономики.

Индикаторы растут вслед за фондовыми индексами США, которые повысились по итогам торгов во вторник благодаря уверенному росту акций технологического сектора.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сказал в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник, что экономика США будет быстрее восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при одновременной работе мер бюджетного и монетарного стимулирования.

"Дальнейшие перспективы экономики зависят от того, как будет контролироваться коронавирус, а также от действий, которые будут приняты на всех уровнях управления", - сказал Пауэлл.

Давление на рынки оказывают опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом в мире. Некоторые европейские страны повторно вводят ограничения для сдерживания второй волны.

Еще одним поводом для беспокойства инвесторов является усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, которое может привести к ответным мерам в отношении американских технологических компаний со стороны КНР.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,3%.

Лидерами падения являются акции Nippon Sheet Glass Co. Ltd., которые теряют 5,2%, а также Mitsubishi Motors Corp., которые дешевеют на 4,9%.

Цена бумаг Honda Motor Co. Ltd. уменьшается на 3,4%, Suzuki Motor Corp. - на 3,9%, Subaru Corp. - на 2%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,17%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,16%.

Поддержку настроениям инвесторов оказали слова председателя КНР Си Цзиньпина, который сказал, что власти Китая стремятся мирно решать все проблемы на международной арене, так как войны им не нужны. "Мы не хотим быть втянутыми в "холодную" или "горячую" войну", - сказал он в видеообращении к Генассамблее ООН.

Улучшению настроений также способствовала новость о том, что накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании правительства, который позволит избежать "шатдауна" до президентских выборов.

Законопроект, который предусматривает финансирование государственных учреждений до 11 декабря, был направлен на голосование в Сенат, отмечает CNBC.

Лидерами роста на торгах в Гонконге являются акции фармкомпании Sino Biopharmaceutical Ltd., которые укрепляются на 3,3%. Бумаги производителя электроники Xiaomi Corp. растут на 2,4%, производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. Ltd. - на 2,7%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,05%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,7%. Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. дешевеют на 0,1%, еще одного представителя отрасли Hyundai Motor Co. - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,3%.

Розничные продажи в Австралии в августе снизились впервые за четыре месяца, свидетельствуют предварительные данные. Показатель опустился на 4,2% в помесячном выражении, что стало первым падением с апреля. Однако спад оказался менее существенным, чем ожидали аналитики, прогнозировавшие падение на 11%, пишет MarketWatch. В июле розничные продажи выросли на 3,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,5% и 0,4% соответственно.

Котировки бумаг банка Westpac Banking Corp. выросли на 1,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,6%, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,6%, National Australia Bank - на 2,3%.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК составляет $41,4 за баррель, что на $0,32 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,7%), до $41,72 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,38 (0,95%) - до $39,42 за баррель. Истекший накануне октябрьский контракт по итогам предыдущих торгов подрожал на $0,29 (0,7%), до $39,6 за баррель, ноябрьский фьючерс прибавил в цене $0,26 (0,7%) и достиг $39,8 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

В то же время, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч считает, что данные Минэнерго США могут показать снижение запасов нефти из-за погодных условий в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch. В конце августа на побережье США обрушился ураган "Лаура", а на прошлой неделе - ураган "Салли". В понедельник вечером побережья штата Техас достиг тропический шторм "Бета".

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 7,1% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.