Рост курса доллара на мировой арене, минусующие металлы и нефть будут играть против рубля - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль так и не смогла во вторник закрепиться ниже отметки 76 руб./$1, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Непросто, по его мнению, будет это сделать и в среду. "Рост курса доллара на мировой арене, минусующие металлы и нефть будут играть против рубля. Приближение налогового периода с увеличением продаж валюты экспортерами вряд ли кардинальным образом нивелируют этот негатив. Впрочем, как мы это видели неоднократно, в течение дня ситуация может измениться на противоположную", - пишет Антонов в комментарии компании.