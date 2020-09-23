Вероятно снижение российских фондовых индексов в начале торгов среды - "Открытие Брокер"

Вероятно снижение российских фондовых индексов в начале торговой сессии среды, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов среды в России остаётся противоречивым, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. С одной стороны, азиатские индексы смогли ликвидировать утренние потери. С другой, нефть и промышленные металлы остаются под давлением. Доллар укрепляет свои позиции против валют сырьевой группы от 0,2% относительно CAD и до 0,55% относительно AUD.

"Комбинация слабых сырьевых валют и слабости в сырьевых фьючерсах предполагает сценарий снижения российских индексов в начале дня. Рубль также должен оказаться под давлением, но в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые, как правило, помогают рублю сопротивляться внешнему негативу", - отмечает Кочетков.